System Wideband Global SATCOM

Międzynarodowe Memorandum o porozumieniu ws. wspólnej budowy systemu Wideband Global SATCOM podpisał w siedzibie Agencji Rozpoznania Geoprzestrzennego i Usług Satelitarnych pełnomocnik MON do spraw przestrzeni kosmicznej gen. bryg. Marcin Górka.

Niezwłocznie po wejściu w życie porozumienia Siły Zbrojne RP uzyskają dostęp do zasobów łączności satelitarnej w całej globalnej konstelacji Wideband Global SATCOM (WGS). Każdy rodzaj i komponent sił zbrojnych będzie miał możliwość dostępu do dwunastu wojskowych satelitów komunikacji rozłożonych na orbicie geostacjonarnej, zapewniających globalny zasięg i bardzo szybką przepustowość połączenia.

Tomaczyk: Polska wkracza na zupełnie nowy poziom

Wiceminister obrony Cezary Tomczyk podkreślił, że wraz z podpisaniem memorandum Polska wkracza na zupełnie nowy poziom z punktu widzenia możliwości satelitarnych. Przypomniał przy tym, że z końcem listopada na orbicie znalazły się pierwsze polskie satelity wojskowe z rozpoznaniem radarowym, także konstelacja satelitów PIAST, a w ciągu kolejnych miesięcy dwa kolejne satelity wojskowe trafią na orbitę.

- Ale jednocześnie musimy budować nasze zdolności z punktu widzenia łączności satelitarnej. Dzisiaj mogę z dumą powiedzieć, że dołączamy do najbardziej chronionego systemu satelitarnego na świecie, systemu wielonarodowego, który jest zarządzany przez Stany Zjednoczone – mówił Tomczyk. Uczestnikami projektu WGS są: Stany Zjednoczone, Kanada, Wielka Brytania, Nowa Zelandia, Norwegia, Dania, Belgia, Niderlandy, Luksemburg oraz Czechy.

Zaznaczył, że to też pierwszy raz w historii, kiedy Polska zostaje częścią systemu, który ma tak wysoki poziom ochrony informacji.

Łączność satelitarna „absolutną podstawą do zarządzania współczesnym polem walki”

Jak mówił, łączność satelitarna jest dzisiaj „absolutną podstawą do zarządzania współczesnym polem walki”. - Kiedy mówimy o zarządzaniu bezzałogowcami, kiedy mówimy o zarządzaniu najwyższymi myśliwcami świata, które polska armia pozyskuje, czyli F-35, mówimy właśnie o wykorzystaniu systemów satelitarnych – podkreślił Tomczyk.

- Dostęp do konstelacji WGS to przede wszystkim dywersyfikacja i zapewnienie niezawodnej, szyfrowanej i bezpiecznej łączności dla żołnierzy Wojska Polskiego – dodał wiceszef MON.

Thomas Rose: Obecność USA w Polsce służy amerykańskim interesom

Ambasador Stanów Zjednoczonych Thomas Rose podkreślił podczas uroczystości, że obecność USA w Polsce nie wynika tylko z tego, że Amerykanie „są dobrymi ludźmi”, ale też dlatego, że służy to amerykańskim interesom. Mówił też, że Polska „jest silnym, dumnym i suwerennym narodem” oraz że „wszyscy Polacy są zaangażowani w obronę siebie samych”.

Jak podaje MON, system WGS zapewni Siłom Zbrojnym RP zaawansowaną ochronę przed zakłóceniami, umożliwiając utrzymanie łączności nawet w bezpośredniej bliskości źródeł zagłuszania - dostęp do amerykańskiej konstelacji satelitarnej stanowi kluczowy element budowy zdolności do prowadzenia łączności o zasięgu globalnym i w pełni bezpiecznym, komplementarny do planowanego narodowego systemu wojskowej łączności satelitarnej oraz zasobów uzyskiwanych z unijnych programów rządowej łączności satelitarnej.