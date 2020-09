Chodzi o przywóz z Niemiec do Polski 40 500 ton odpadów w postaci pyłów gazów odlotowych.

Chibowski wyjaśnił, że to nie są substancję niebezpieczne. "Nie są to odpady komunalne, nie są to śmieci, nie są to odpady niebezpieczne, nie są to odpady toksyczne. Są to odpady nie zawierające substancji niebezpiecznych, nie zawierają żadnych niebezpiecznych związków" - zapewnił.

P.o. GIOŚ dodał, że odpady, które przyjadą do Rębiszowa posłużą do rekultywacji wyrobiska po eksploatacji bazaltu. Podkreślił ponadto, że pyły gazów odlotowych są dopuszczone w przepisach UE właśnie do rekultywacji. Wyjaśnił ponadto, że przez pyły gazów odlotowych należy rozumieć pozostałości np. ceramiki, która jest wykorzystywana przy wytopie żelaza. "To jest ta ceramika - ten odpad" - zaznaczył.

"Odpady mają bardzo dużo nazw. Jeśli ktoś używa określeń +śmieci+, odpady toksyczne, trzeba być bardzo precyzyjnym. Trzeba podać kod odpadu i wtedy dokładnie wiemy, o jakim odpadzie mówimy" - powiedział Chibowski. Zwrócił przy tym uwagę, że wiele osób, polityków czy dziennikarzy, mówiąc o odpadach, jest nieprecyzyjnych.