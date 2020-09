„Ruszył nabór do programu INVENTOR ORLEN TECH DAY, kierowanego do wynalazców z Europy i Azji. Poszukujemy innowacyjnych projektów wspierających transformację energetyczną, między innymi w obszarach biopaliw, biopetrochemii i OZE (odnawialnych źródeł energii - PAP)” – oznajmił w piątek na Twitterze PKN Orlen.

PKN Orlen poinformował PAP, iż celem akcji jest pozyskanie innowacyjnych rozwiązań, które znajdą zastosowanie w kilkunastu obszarach badawczych, m.in: technologii wychwytu CO2, biopaliw II generacji, nowych rodzajów katalizatorów, biopetrochemikaliów, technologii wodorowych czy zielonej energii - twórcy najciekawszych rozwiązań zyskają szansę na współpracę z koncernem. Jak podkreślono, „akcja Orlen Inventor Tech Day wpisuje się w ogłoszony niedawno przez PKN Orlen plan stopniowego osiągania neutralności emisyjnej oraz wzrostu własnej aktywności w zakresie badań i rozwoju”.

„Inwestycje w nowoczesne technologie to jeden z naszych celów strategicznych” – powiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, cytowany w informacji przekazanej PAP przez spółkę. Ocenił, iż inwestycje w nowoczesne rozwiązania „są kluczem do rozwoju podstawowej działalności koncernu i skutecznej ekspansji na nowe obszary biznesowe”. „Chcemy być liderem transformacji energetycznej w Polsce i Europie Środkowej, a to obliguje nas do poszukiwania innowacyjnych rozwiązań. Łącząc potencjał wynalazców z doświadczeniem PKN Orlen będziemy w stanie sprostać stojącym przed nami wyzwaniom biznesowym i środowiskowym” – oświadczył Obajtek.

PKN Orlen wyjaśnił, że w rekrutacji prowadzonej w jego imieniu przez Fundację Startup Hub Poland, mogą uczestniczyć twórcy związani ze środowiskami naukowymi, jak też startaupowymi, działający w krajach Europy i Azji. „Kandydaci aplikujący poprzez stronę internetową startuphub.pl/orlentechday muszą przejść dwa etapy kwalifikacji, by znaleźć się w gronie uczestników tego elitarnego wydarzenia i uzyskać możliwość prezentacji swoich pomysłów przed zespołem inżynierów oraz technologów PKN Orlen” – zaznaczył koncern.

Według PKN Orlen, w pierwszej kolejności zostanie oceniony poziom zaawansowania proponowanych rozwiązań oraz oczekiwania kandydatów w zakresie przyszłej współpracy. W kolejnym etapie - jak podała spółka - ocenione zostaną biznesowe i przemysłowe przewagi danego rozwiązania. Koncern zapowiedział, że podczas finału akcji, który odbędzie się na początku grudnia, zaprezentują się autorzy 15 rozwiązań „o największym potencjale aplikacyjnym”.

PKN Orlen przypomniał, że jego działalność badawcza „koncentruje się na współpracy z uczelniami i instytutami”. Oznajmił przy tym, że „w przyszłym roku planowana jest kontynuacja przeszło 20 projektów i rozpoczęcie ponad 50 nowych przedsięwzięć badawczych”. Jak zauważył koncern, ważnym momentem w jego działalności badawczo-rozwojowej będzie uruchomienie do końca tego roku Centrum Badawczo-Rozwojowego w Płocku. „Umożliwi ono rozwój i wdrażanie własnych technologii. Będzie także nowoczesną platformą współpracy pomiędzy PKN Orlen a światem nauki i biznesu” – podkreślono w informacji.

Z początkiem września prezes PKN Orlen ogłosił, że koncern do 2050 r. chce osiągnąć neutralność klimatyczną. W planach Grupy Orlen jest m.in. redukcja do 2030 r. emisji CO2 z aktywów rafineryjnych i petrochemicznych o 20 proc., a w sektorze wytwarzania energii o 33 proc. PKN Orlen zapowiedział, że w tym czasie chce zainwestować 25 mld zł w redukcję oddziaływania na środowisko i nowe linie biznesowe.