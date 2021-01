Już trzeci rok z rzędu Coca-Cola, PepsiCo i Nestlé wytwarzają najwięcej plastikowych odpadów na świecie – informuje Wilderness Society za „Guardianem”. Według corocznego audytu przeprowadzanego przez globalny ruch na rzecz ochrony środowiska Break Free From Plastic, te trzy duże firmy nie poczyniły żadnych postępów w redukcji odpadów z tworzyw sztucznych. Tuż za podium znalazł się Unilever, producent wielu popularnych dóbr konsumpcyjnych, takich jak Lipton, Cif czy Dove. Następna na liście jest Mondelez International – właściciel m.in. firm Milka i Oreo.

Największe korporacje zanieczyszczające środowisko

W badaniu wzięło udział prawie 15 tys. wolontariuszy z organizacji Break Free From Plastic. Zbadali oni łącznie 346 494 sztuki odpadów plastikowych w 55 krajach. 63 proc. skontrolowanych produktów nadal miało rozpoznawalną markę. Sama Coca-Cola jest większym zanieczyszczeniem tworzyw sztucznych niż jej konkurent, PepsiCo i Nestlé razem wzięte. Wolontariusze zidentyfikowali marki Coca-Coli w 13 834 kawałkach odpadów plastikowych, marki PepsiCo – w 5 155, a Nestlé – w 8 633 kawałkach. Na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju Coca-Coli zapowiedział, że firma nie zrezygnuje z plastikowych butelek, ponieważ „klienci je lubią”. Tymczasem Coca-Cola, PepsiCo, Nestlé i Unilever są odpowiedzialne za wytwarzanie pół miliona ton odpadów plastikowych rocznie tylko w sześciu krajach rozwijających się. Ta ilość śmieci wystarcza na pokrycie 83 boisk piłkarskich – każdego dnia.

Według badań z 2017 roku, aż 91 proc. odpadów plastikowych na świecie nie jest poddawanych recyklingowi. Zamiast tego trafiają one na wysypiska śmieci, do środowiska lub są spalane. Tegoroczna ankieta na temat śmieci wykazała, że najczęstszym rodzajem odpadów są opakowania małych produktów. To np. butelki po sosach czy napojach, opakowania po kawie lub szamponie, niedopałki papierosów.

Obietnica poprawy

Coca-Cola odpowiedziała na ten raport: „Na całym świecie zobowiązaliśmy się do recyklingu każdej butelki do 2030 r., tak aby żadna z nich nie skończyła jako śmieć i nie trafiła do oceanu. Butelki ze 100 proc. tworzywa sztucznego z recyklingu są obecnie dostępne na 18 rynkach na całym świecie, a liczba ta stale rośnie”. Firma PepsiCo podjęła zobowiązanie do „zmniejszenia o 35 proc. do 2025 roku ilości tworzyw sztucznych w branży napojów”.

Nestlé jest właścicielem kilkudziesięciu marek, produkuje butelki wody mineralnej, czekoladki, a także posiada takie brandy jak Nescafé, Nespresso i Nesquick. Firma odpowiedziała, że grupa poczyniła znaczne postępy w dziedzinie technologii opakowań zrównoważonych. Niemniej Nestlé przyznaje, że nadal istnieje pole do poprawy. „Intensyfikujemy nasze działania, aby do 2025 r. 100 proc. naszych opakowań nadawało się do recyklingu lub ponownego użycia, a także by zmniejszyć zużycie pierwotnych tworzyw sztucznych o jedną trzecią w tym samym okresie. Do tej pory 87 proc. wszystkich naszych opakowań i 66 proc. opakowań z tworzyw sztucznych nadaje się do recyklingu lub ponownego użycia? – powiedział rzecznik Nestlé.

Nie ma czasu do stracenia

Choć w ciągu ostatnich lat dokonał się zauważalny postęp, to pandemia znacznie opóźnia walkę z plastikiem jednorazowego użytku – w kawiarniach, restauracjach i sklepach spożywczych coraz częściej używa się opakowań jednorazowych. Dostawy do domu i na wynos z restauracji zwiększyły ilość odpadów plastikowych.