Ogromny wodny obszar na południowym Pacyfiku osiągnął znacznie wyższą temperaturę niż otaczające go wody, co doprowadziło do łańcucha zdarzeń, które wywołały trwającą przez dekadę wielką suszę w Chile.

Tak zwana „południowa plama” powstała i utrzymuje się dłużej niż poprzednie takie zjawiska z powodu zmieniających się wzorców ruchów wiatru oraz rosnących temperatur będących skutkiem spalania paliw kopalnych. Zjawisko to wywołało megasuszę w Chile, która jak ostrzegają eksperci, może doprowadzić nawet do upadku cywilizacji. Przerabialiśmy to już w historii – pisze portal Futurism. Reklama - Tak skrajne susze były odpowiedzialne za upadek historycznych cywilizacji takich jak Majowie czy dynastia Ming. Mogą one destabilizować także współczesne kultury, co obserwowaliśmy ostatnio w Syrii – powiedział badacz klimatu Andreas Prein. Uprawa roślin na Księżycu? Rusza japoński projekt, który ma pozwolić na wyżywienie przyszłych misji badawczych Zobacz również Portal zauważa, że tego typu zjawiska występują naturalnie, jednak rozmiar, dotkliwość i czas utrzymywania się wspomnianej „plamy” wskazują, że jest za nią odpowiedzialna zmiana klimatu i wpływ człowieka na środowisko. Niebezpieczne zjawisko pogodowe może występować coraz częściej i być coraz bardziej intensywne. Sytuacja jest poważna. Tylko w tym roku w Chile 400 tys. ludzi doświadczyło braku dostępu do wody. apat