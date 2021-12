Na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy firmy w 2020 r., nazwanym „dniem baterii”, Musk ogłosił plany swojej firmy dotyczące wprowadzenia na rynek w ciągu najbliższych trzech lat samochodu elektrycznego za 25 tys. USD, który miałby być alternatywą dla tradycyjnych samochodów benzynowych. Aby to osiągnąć, Tesla liczy na własną zdolność do radykalnego obniżenia kosztów produkcji akumulatorów, które nadal są głównym powodem stosunkowo wysokich cen pojazdów elektrycznych.

Jednak według szacunków BloombergNEF, cel wyznaczony przez Teslę może być nieco zbyt ambitny, ponieważ wzrost cen surowców z drugiej połowy 2021 roku spowolnił spadek cen akumulatorów do pojazdów elektrycznych. W rzeczywistości ceny akumulatorów mogą nawet wzrosnąć po raz pierwszy w 2022 r. „Stwarza to trudne warunki dla producentów samochodów, zwłaszcza w Europie, gdzie sprzedaż pojazdów elektrycznych musi wrosnąć, aby zostały spełnione średnie normy emisji floty” – powiedział James Frith, szef badań nad magazynowaniem energii w BNEF. „Ci producenci samochodów mogą teraz być zmuszeni do wyboru między zmniejszeniem swoich marż, a przeniesieniem kosztów na kupujących, ryzykując zniechęcenie konsumentów do zakupu pojazdu elektrycznego”.

Jak pokazuje wykres statista.com, skorygowana o inflację średnia cena akumulatorów do samochodów spadła z około 1200 USD za kWh w 2010 r. do zaledwie 132 USD w tym roku. Jaki ma to wpływ na różnicę w cenie samochodu? Okazuje się, że duży.

Weźmy na przykład Teslę Model 3. Wersja podstawowa tego modelu ma pojemność baterii 50 kWh. Zakładając, że obecnie średnia cena akumulatorów wynosi 132 USD za kWh, teraz zestaw baterii do tego modelu kosztuje około 6,6 tys. USD zamiast 60 tys. USD, które trzeba było zapłacić w 2010 roku.