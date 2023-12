Brytyjski Urząd Konkurencji i Rynków (CMA) twierdzi, że oznaczenia na produktach Unilevera mogą sugerować, że są one całkowicie przyjazne dla środowiska; informacje o niektórych składnikach mogą sprawiać, że produkt wydaje się bardziej naturalny niż w rzeczywistości; a użycie pewnych kolorów i ornamentyki, takiej jak zielone liście, stwarza wrażenie, że niektóre produkty są bardziej ekologiczne.

"Zielone" produkty nie są tym, co udają

"Artykuły pierwszej potrzeby, takie jak detergenty (...), czy środki higieny osobistej to ten rodzaj dóbr (...), który wkładamy do koszyka przy okazji każdych zakupów. Coraz więcej osób stara się przyczynić do ochrony środowiska, ale obawiamy się, że wiele z nich jest wprowadzanych w błąd przez tak zwane 'zielone' produkty, które nie są tym, co udają. (...) Dowody, które jak dotąd zgromadziliśmy, wskazują na nieprawidłowości co do sposobu (...), w jaki Unilever przedstawia niektóre produkty jako przyjazne dla środowiska. Będziemy to analizować (...). Jeśli okaże się, że to greenwashing, podejmiemy działania, aby upewnić się, że konsumenci są chronieni" - powiedziała Sarah Cardell, dyrektor generalna CMA.

Urząd może zażądać od Unilever zobowiązania do zmiany sposobu działania, skierować sprawę do sądu lub zamknąć sprawę bez podejmowania dalszych działań - napisał "The Guardian".

Unilever sprzeda tylko w tym roku 53 mld saszetek jednorazowego użytku

Unilever wydał oświadczenie, w którym stwierdza, że korporacja będzie współpracować z CMA, ale jest "zaskoczona i rozczarowana" działaniami urzędu. Zaprzeczono, że podawane informacje "w jakikolwiek sposób wprowadzają w błąd". Jednak według najnowszego raportu Greenpeace, marki Unilevera sprzedadzą w tym roku 53 mld saszetek jednorazowego użytku zawierających różnego rodzaju produkty - od sosów po szampony - co łamie zobowiązanie koncernu do odejścia od plastiku jednorazowego użytku. W raporcie stwierdzono, że Unilever nie dotrzyma swojego zobowiązania do zmniejszenia o połowę zużycia plastiku do 2025 r., a cel ten osiągnie dziesięć lat później.

Unilever to korporacja z siedzibą w Londynie, na całym świecie zatrudnia ponad 120 tys. pracowników. Do marek Unilevera znanych w Polsce należą m.in. Knorr, Cif, Domestos, Omo i Dove.