Według wtorkowego raportu BloombergNEF całkowite wydatki na inwestycje w czystą energię wzrosły w ubiegłym roku o 17 proc. do poziomu 1,8 biliona dolarów. Należą do nich inwestycje w instalację energii odnawialnej, zakup pojazdów elektrycznych, budowę systemów produkcji wodoru i wdrażanie innych technologii.

Reklama

Jeśli dodać do tego inne wydatki, takie jak inwestycje w budowę i modernizację sieci przesyłowych dla dostaw czystej energii, to całkowite finansowanie OZE w 2023 r. sięgnie około 2,8 biliona dolarów.

Rekordowe wydatki odzwierciedlają rosnącą potrzebę międzynarodowych wysiłków na rzecz walki ze zmianami klimatycznymi tuż po najgorętszym roku w historii, tym bardziej, że w tym roku spodziewanych jest jeszcze więcej upałów.

Reklama

Daleko od celu zerowej emisji netto do 2050 roku

Według BNEF, aby do połowy stulecia osiągnąć zerową emisję netto, świat musi jednak inwestować ponad dwukrotnie więcej w czystą technologię.

/> />

W zeszłym roku całkowite wydatki na transformację energetyczną były znacznie niższe od kwoty ponad 4,8 biliona dolarów, które według szacunków BNEF, będą potrzebne corocznie w latach 2024–2030, aby wprowadzić świat na ścieżkę zerowej emisji netto.

BNEF ostrzega, że w nadchodzących latach rządy muszą zrobić jeszcze więcej. Albert Cheung, zastępca dyrektora generalnego BNEF szacuje, że inwestycje muszą wzrosnąć o 170 proc., aby świat nabrał tempa i osiągnął zerową emisję netto.

Chiny liderem inwestycji w OZE

Zdecydowanie największym rynkiem OZE pozostają Chiny, które w zeszłym roku wydały 676 miliardów dolarów. Jest to jednak wzrost o zaledwie 6 proc. w porównaniu z 2022 rokiem.

Dla porównania inwestycje w USA, Wielkiej Brytanii i Europie wzrosły w ubiegłym roku o co najmniej 22 proc., do łącznej kwoty 718 miliardów dolarów.

Wzrost ten wynikał częściowo z zachęt zawartych w ustawie o redukcji inflacji, sztandarowym amerykańskim prawie klimatycznym, które zaczyna wywierać znaczący wpływ na inwestycje w OZE w USA.

W Wielkiej Brytanii wzrost nakładów napędzała wysoka sprzedaż pojazdów elektrycznych. Natomiast w całej Europie zwiększeniu łącznej wartości inwestycji w OZE pomógł rosnący popyt na odnawialne źródła energii.

/> />

Największe nakłady na transformację transportu

Wydatki na pojazdy elektryczne na całym świecie wzrosły o 36 proc., do 634 miliardów dolarów. To sprawiło, że był to sektor o najwyższym poziomie inwestycji, większym niż w przypadku energii odnawialnej, która zyskała 8 proc. do poziomu 623 miliardów dolarów.

Inwestorzy przeznaczyli 310 miliardów dolarów na sieci elektroenergetyczne, które będą kluczowym narzędziem dostarczania czystej energii wytwarzanej z nowych farm wiatrowych i fotowoltaicznych, co uczyni ten sektor trzecim co do wielkości rynkiem.

Niektóre nowe technologie odnotowały gwałtowny rozwój. Na przykład w zeszłym roku inwestycje w wodór potroiły się do poziomu 10,4 miliarda dolarów, co świadczy o rosnącym zainteresowaniu tą technologią, choć na komercyjne wykorzystanie zielonego wodoru na dużą skalę trzeba jeszcze poczekać.