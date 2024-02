Na pytanie o to, jakie korzyści ekonomiczne przynosi rozwój odnawialnych źródeł energii, 58,6 proc. respondentów odpowiedziało, że jest to szansa na niższe rachunki za prąd. 34 proc. wskazało rozwój gospodarczy kraju, a 23,2 proc. rozwój przemysłowy regionów, w których powstają instalacje OZE. Żadnych korzyści nie dostrzegło 8 proc. badanych.

Kolejne pytanie brzmiało: „Według prognoz transformacja energetyczna ma doprowadzić do powstania około 300 tys. nowych miejsc pracy. Czy związane z nią nowe inwestycje wiatrowe i fotowoltaiczne to atrakcyjna alternatywa i szansa zawodowa dla pracowników sektora górniczego/wydobywczego”? 26,3 proc. uczestników badania oceniło, że zdecydowanie tak, a 39,2 proc., że raczej tak. To w sumie 65,5 proc. 27,7 proc. nie potrafiło udzielić odpowiedzi tak lub nie. Raczej nie lub zdecydowanie nie to 6,9 proc. wszystkich głosów.

Reklama

Górnicy na wiatraki?

Górnicy z likwidowanych na Górnym Śląsku kopalń już przechodzą do pracy np. na farmach wiatrowych. Po przekwalifikowaniu mogą zostać m.in. technikami lub serwisantami turbin wiatrowych. Umożliwia to ukończenie specjalistycznych kursów.

Reklama

„Intensywny rozwój źródeł energii odnawialnej, w tym wiatrowej to realna okazja na wykorzystanie potencjału regionu, który jest najbardziej uprzemysłowiony w Polsce. Zazielenianiu energii będzie towarzyszyć tworzenie nowych, dobrze płatnych miejsc pracy oraz wsparcie dla osób pracujących w sektorze wydobywczym, co może być olbrzymią szansą dla tego regionu. Dobrze wykształceni pracownicy z dużym doświadczeniem zawodowym, którzy odchodzić będą z sektora wydobywczego, już dziś są poszukiwani przez przedsiębiorstwa działające w sektorze odnawialnych źródeł energii, w tym w branży wiatrowej” – powiedział Janusz Gajowiecki, prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, cytowany w komunikacie PSEW.

Ostatnie pytanie, które zadano w sondażu, dotyczyło korzyści płynących z pracy w sektorze OZE. 39,1 proc. respondentów wskazało, że to przyszłościowa branża, 26 proc. atrakcyjne zarobki, 24,1 proc. poczucie misji w kontekście zielonej transformacji, a 21,3 proc. duże zapotrzebowanie na pracowników. 8,2 proc. ankietowanych nie dostrzegło żadnych korzyści.

SW Research tłumaczy, że głównym celem badania było poznanie opinii Polek i Polaków na temat rozwoju sektora OZE. Wywiady przeprowadzono online na przełomie stycznia i lutego 2024 r. na próbie 1223 osób powyżej 18 roku życia z uwzględnieniem rozkładu płci, wieku oraz wielkości miejscowości. (PAP)

Autor: Patryk Osadnik