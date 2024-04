Wiceszef MKiŚ poinformował w rozmowie z PAP, że w resorcie trwają prace nad projektem ustawy, która wprowadzi możliwość zaskarżania Planów Urządzenia Lasu (PUL) do sądów administracyjnych przez organizacje społeczne. Dodał, że projekt noweli ustawy o lasach powinien być gotowy w ciągu kilku tygodni, a w maju miałby zostać on wpisany do prac legislacyjnych rządu.

Nowelizacja prawa umożliwi organizacjom społecznym zaskarżanie PUL-e

"Obecnie konsultacje z organizacjami społecznymi ws. planów urządzenia lasu nie są obligatoryjne. Część leśników prowadziła takie konsultacje, ale większość tego nie robiła, bo nie musiała. Teraz powinno się to zmienić, ponieważ PUL-e będzie można skutecznie zaskarżyć do sądu administracyjnego. Projekt jest praktycznie gotowy i prowadzimy w tej sprawie ostatnie konsultacje. Z początkiem maja chcielibyśmy, by zmiana ustawy w tej sprawie weszła do prac rządowych, by pokazała się w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów" - powiedział Dorożała.

Przedstawiciel MKiŚ wyjaśnił, że nowe przepisy mają "upodmiotowić wszystkie organizacje społeczne, ekologiczne" w obszarze opracowywania PUL-i. Dodał, że wzmocniona ma być także rola regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, które będą opiniować te dokumenty. Opinię co do PUL na swoim terenie mają również przedstawiać rady gmin. W proces ma być również włączony resort zdrowia, który opiniowałby PUL-e dotyczące lasów uzdrowiskowych.

"Po decyzji ws. zatwierdzenia PUL, przewidujemy 30-dniowy okres, w którym będzie można zaskarżyć do sądu ten dokument" - dodał Mikołaj Dorożała.

Kto i kiedy będzie mógł zaskarżyć PUL?

Wiceminister dodał, że uprawnionymi do zaskarżania PUL miałyby być lokalne organizacje społeczne, które są związane z danym terenem. "Priorytetem będą ci mieszkańcy i te organizacje, które funkcjonują na terenie danego nadleśnictwa" - wskazał. Prawo do skarżenia PUL miałyby organizacje, stowarzyszenia i fundacje, które już są zarejestrowane (przynajmniej od 12 miesięcy).

Przedstawiciel MKiŚ dodał, że w nowych przepisach znaleźć się ma katalog przesłanek, na podstawie których będzie można zaskarżyć PUL do sądu.

TSUE pogroził palcem

Na niezgodność polskich przepisów z unijnymi ws. możliwości skarżenia PUL-i do sądów w 2023 r. wskazał Trybunał Sprawiedliwości UE. Przykładowo kilka lat temu organizacje ekologiczne bezskutecznie próbowały zablokować w sądach administracyjnych zmiany PUL trzech nadleśnictw z Puszczy Białowieskiej, które zakładały większe cięcia drzew.

Do czego służy PUL?

Plan Urządzenia Lasu (PUL) to podstawowy dokument gospodarki leśnej opracowywany dla określonego nadleśnictwa. Zawiera on opis i ocenę stanu lasu oraz cele, zadania i sposoby prowadzenia gospodarki leśnej. Jest sporządzany co 10 lat m.in. na podstawie ustawy o lasach.

