Przedsiębiorcy i samorządy po raz kolejny apelowały o zmianę terminu wejścia w życie systemu kaucyjnego podczas wtorkowego posiedzenia podkomisji sejmowej. 1 stycznia 2025 r. ma zacząć obowiązywać kaucja na jednorazowe butelki z tworzyw sztucznych do 3 l, szklane butelki wielorazowego użytku do 1,5 l oraz puszki do 1 l. Rok później system obejmie też butelki po mleku.

Według Piotra Mazurka z Konfederacji Lewiatan czasu na przygotowanie systemu jest zbyt mało – tym bardziej że ostateczna wersja ustawy nie jest jeszcze znana. – Z doświadczeń innych krajów wiemy, że minimalny czas na wdrożenie wynosił od dwóch do trzech lat – wskazywał. Apelował też o półroczny okres przejściowy.

Reklama

CAŁY TEKST W PAPIEROWYM WYDANIU DGP ORAZ W RAMACH SUBSKRYPCJI CYFROWEJ