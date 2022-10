- Może nie jest to oczywiste w przypadku marki meblowej takiej jak my, ale mamy do czynienia z domami ludzi, więc zgodnie z naszą wizją tworzenia lepszego życia codziennego dla wielu ludzi, nie możemy pominąć energii jako ważnego tematu. W naszej strategii „People and Planet Positive”, która porusza te kwestie, gospodarka o obiegu zamkniętym i reakcja na zmiany klimatyczne są jednymi z kluczowych części – mówi Marina Dubakina w rozmowie z Dziennikiem Gazetą Prawną. - Naszą ambicją jest do 2030 roku stać się marką pozytywną dla klimatu, co oznacza, że dążymy do redukcji większej ilości gazów cieplarnianych niż sami emitujemy – podkreśla.

Reklama

- Jeśli chodzi o samą energię, koncentrujemy się na dwóch rzeczach: zapewnieniu, by cała energia, którą zużywamy w naszej działalności operacyjnej, była zielona, a więc odnawialna. I z dumą mogę powiedzieć, że w Polsce ten cel osiągnęliśmy już kilka lat temu. Druga część to praca nad tym, by efektywnie zużywać energię, a więc zmniejszać jej zużycie – mówi Dubakina.

Więcej w materiale wideo