W skład sekcji weszło 10 podmiotów: Emitel, Exatel, Orange Polska, ORLEN, Orlen Termika, PERN, PGE Polska Grupa Energetyczna, Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE), Yarden Advisory Group oraz Kancelaria Królewiecki Rydzki Mackiewicz Adwokaci. Ich przedstawiciele zasiadają we władzach sekcji, a przewodniczącym został Witold Drożdż, członek zarządu Orange Polska.

Celem utworzonej w połowie roku SOBI jest stworzenie stałego mechanizmu wymiany informacji między operatorami, służbami państwowymi i administracją. Jak tłumaczą uczestnicy inicjatywy, zmieniający się charakter zagrożeń wymaga nowego podejścia.

Reagować na zagrożenia

Daniel Wagner, dyrektor departamentu bezpieczeństwa w PSE, podkreślił w rozmowie z DGP, że platforma jest „wspólną inicjatywą operatorów infrastruktury krytycznej, którzy muszą nawzajem zrozumieć specyfikę swojej działalności i wymieniać się informacjami”. Jak wyjaśnił, SOBI ma charakter ciała doradczego i opiniującego w sprawach związanych z projektowaniem rozwiązań prawnych dotyczących bezpieczeństwa.

– W ramach tej grupy omawiane są nowe sposoby reagowania na zagrożenia hybrydowe związane z wrogą aktywnością obserwowaną na terenie RP – powiedział Wagner.

Przedstawiciel PSE dodał, że Polska korzysta z doświadczeń państw, które miały już do czynienia z poważnymi awariami infrastruktury.

– Czerpiemy z doświadczeń m.in. Ukrainy i Hiszpanii, która w kwietniu musiała sobie poradzić ze skutkami największego od dekad blackoutu w Europie – powiedział.

Jak wskazał, PSE przygotowały pakiet antyblackoutowy, w którym współpraca między administracją, spółkami i służbami została uznana za jeden z filarów bezpieczeństwa energetycznego.

– Musi temu towarzyszyć przygotowanie samego społeczeństwa na kryzysy – dodał Wagner.

W pakiecie znalazły się również propozycje zmian prawnych, które mają wzmocnić odporność państwa na zakłócenia i umożliwić szybkie przywrócenie funkcjonowania systemów po awarii.

W podobnym tonie wypowiada się ORLEN, który podkreśla, że tworzenie SOBI jest reakcją na rosnące ryzyka. Przystąpienie do izby i utworzenie sekcji ma służyć integracji operatorów infrastruktury krytycznej oraz umożliwić wymianę informacji, doświadczeń i opinii dotyczących bezpieczeństwa infrastruktury ważnej dla państwa oraz obywateli.

– To także forum konsultacji z przedstawicielami administracji państwowej i podmiotów krytycznych – podała spółka, dodając, że SOBI analizuje również kwestie prawno-regulacyjne, które wymagają dostosowania do szybko zmieniającego się otoczenia krajowego i unijnego.

Współzależności między sektorami

Orange Polska, inicjator powołania sekcji, zwraca uwagę, że infrastruktura telekomunikacyjna jest nierozerwalnie powiązana z bezpieczeństwem energetycznym i funkcjonowaniem innych sektorów.

– Dynamicznie zmieniający się krajobraz zagrożeń, w którym dominującą rolę zaczynają odgrywać kwestie geopolityczne, militarne, hybrydowe oraz klimatyczne, powoduje, że rośnie wrażliwość kluczowej infrastruktury – wskazuje spółka.

Orange podkreślił, że współzależności między sektorami sprawiają, iż odporność jednego podmiotu bezpośrednio wpływa na innych uczestników rynku – dostawców i klientów.

– Te rosnące wyzwania, a także ostatnie doświadczenia blackoutów skłoniły nas, by wspólnie z wiodącymi podmiotami odpowiadającymi za kluczową infrastrukturę krytyczną w energetyce poszukać stałej, ustrukturyzowanej platformy współpracy – wyjaśnia firma.

Celem SOBI jest usprawnienie współpracy międzysektorowej i wypracowanie wspólnych praktyk reagowania w sytuacjach kryzysowych.

– Jesteśmy na początku tej współpracy i wciąż wypracowujemy model jak najefektywniejszego działania. Ale już teraz oceniamy ją bardzo pozytywnie, bo przy jednym stole, w bardzo otwartym dialogu, mapujemy wspólne wyzwania i dyskutujemy o tym, jak im sprostać – podkreślił operator.

Orange pełni również funkcję interfejsu dla partnerów publicznych, umożliwiając komunikację między sektorem prywatnym a administracją.

Przedstawiciele spółek zgodnie przyznają, że zacieśnienie współpracy między operatorami infrastruktury krytycznej było tylko kwestią czasu. Polska doświadcza coraz większej liczby incydentów o charakterze hybrydowym, obejmujących cyberataki, sabotaż infrastruktury energetycznej oraz próby destabilizacji łańcuchów dostaw. Dodatkowo zmiany klimatyczne i ekstremalne zjawiska pogodowe stanowią nowe wyzwania dla stabilności sieci przesyłowych i telekomunikacyjnych.

Michał Perzyński

Władze SOBI • Witold Drożdż, Orange Polska • Rafał Batkowski, ORLEN • Michał Domaradzki, PGE Polska Grupa Energetyczna • Magdalena Gaj, EXATEL • Jarosław Niechcielski, Emitel • Daniel Świętochowski, PERN • Daniel Wagner, PSE

Podstawa prawna

