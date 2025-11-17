To oznacza również rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną w transporcie kolejowym. Aby sprostać temu wyzwaniu, niezbędne są inwestycje w infrastrukturę energetyczną realizowane przez PGE Energetyka Kolejowa.

PGE Energetyka Kolejowa jest częścią Grupy PGE. Łączy kolej z krajowym systemem elektroenergetycznym. Zapewnia niezawodne dostawy energii i paliw, rozwija infrastrukturę zasilania, utrzymuje kolejową sieć trakcyjną należącą do PKP Polskich Linii Kolejowych, a także wdraża innowacje ograniczające ślad węglowy. Dzięki inwestycjom nie tylko zwiększa efektywność i bezpieczeństwo zasilania odbiorców i sieci kolejowej, lecz także wspiera rozwój nowoczesnej kolei w Polsce.

Modernizacja i rozbudowa infrastruktury zasilania

PGE Energetyka Kolejowa, we współpracy z PKP Polskie Linie Kolejowe – zarządcą narodowej sieci linii kolejowych – realizuje największy w historii program inwestycyjny w obszarze zasilania trakcji.

Jego najważniejszą częścią jest Modernizacja Układów Zasilania (MUZa), która do roku 2031 pochłonie ok. 2,5 mld zł. Te środki pozwolą na realizację ponad 150 zadań. Planowana jest rozbudowa sieci dystrybucyjnej, obejmująca budowę podstacji trakcyjnych oraz stacji elektroenergetycznych wysokiego i średniego napięcia.

Łączna wartość wszystkich zaplanowanych zamierzeń inwestycyjnych w latach 2026–2031 przekroczy 6 mld zł. Modernizacja istniejącej infrastruktury i rozbudowa nowych obiektów to komplementarne projekty, które zapewnią niezawodne zasilanie dla rosnącego ruchu kolejowego i przygotują sieć na potrzeby przyszłych wyzwań, w tym zasilanie kolei dużych prędkości.

Technologia 2x25 kV AC – fundament kolei dużych prędkości

Jednym z głównych wyzwań nadchodzących lat będzie wdrożenie systemu zasilania 2x25 kV prądu przemiennego – europejskiego standardu dla linii dużych prędkości, w tym planowanej sieci Y łączącej Warszawę przez CPK z Łodzią, Poznaniem i Wrocławiem. Technologia ta pozwoli przesyłać większą moc na dłuższe dystanse przy niższych stratach energii. To fundament rozwoju nowoczesnych połączeń kolejowych w Polsce.

PGE Energetyka Kolejowa już dziś przygotowuje się do tego procesu, rozwijając kompetencje techniczne i infrastrukturę. Elektromonterzy kształcą się w nowoczesnym ośrodku szkoleniowym w Słotwinach, zdobywając kwalifikacje niezbędne do budowy i utrzymania sieci trakcyjnej w nowym standardzie.

OZE i Zielona Kolej – energia przyszłości

Jako część Grupy Kapitałowej PGE wspieramy realizację strategii transformacji energetycznej kraju. Grupa PGE planuje do 2035 r. zbudować nowoczesny, bezpieczny i elastyczny system elektroenergetyczny oparty na źródłach zero- i niskoemisyjnych, inteligentnej infrastrukturze sieciowej oraz magazynach energii. W tym czasie zakładane są znaczące zwiększenie produkcji energii z OZE, rozwój możliwości ich magazynowania oraz istotna redukcja emisji CO₂.

PGE Energetyka Kolejowa koncentruje się na poprawie efektywności energetycznej, a ważnym elementem tych działań jest program Zielona Kolej®, którego celem jest stopniowe przejście transportu szynowego na zasilanie energią odnawialną i ograniczenie śladu węglowego kolei.

Równolegle PGE Energetyka Kolejowa rozwija technologie zgodne ze strategią Grupy PGE – w tym magazyny energii zwiększające elastyczność systemu, automatyzację sieci oraz rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji do zdalnego zarządzania ruchem i diagnostyki sieci elektroenergetycznej. Te innowacje umożliwią skuteczne utrzymanie sieci, poprawę bezpieczeństwa i optymalizację kosztów eksploatacji.

Znaczenie inwestycji dla gospodarki i społeczeństwa

Rozwój infrastruktury zasilania i elektryfikacja kolei przyczyniają się do redukcji emisji CO₂, wspierając politykę klimatyczną Polski i Unii Europejskiej. Nowoczesna sieć elektroenergetyczna umożliwia szybsze, bardziej ekologiczne i komfortowe podróże, wspiera mobilność międzyregionalną oraz rozwój gospodarczy regionów.

Modernizacja układów zasilania, technologia 2x25 kV prądu przemiennego, energia z OZE i zwiększenie możliwości jej magazynowania to fundamenty kolei nowoczesnej, szybkiej, bezpiecznej i jeszcze bardziej przyjaznej środowisku.

Dzięki inwestycjom PGE Energetyka Kolejowa Polska zyskuje solidne zaplecze energetyczne dla realizacji tych celów.

MP

