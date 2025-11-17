Jak podkreśla TAURON, trzeba usprawnić system finansowania i partycypacji w kosztach utrzymania zapór wodnych.

Kwestia ta wiąże się bezpośrednio z ochroną przeciwpowodziową, którą zajmują się instytucje inne niż grupy energetyczne. Jednak obecny stan prawny przenosi ciężar związany z tymi zadaniami w całości na właścicieli obiektów. Tymczasem niepubliczni właściciele strategicznej infrastruktury przeciwpowodziowej są wykluczeni z dostępu do krajowych i unijnych programów oraz środków publicznych przeznaczonych na ochronę przeciwpowodziową i utrzymanie infrastruktury. Pieniądze przeznaczone na ten cel mogą trafiać tylko do organów administracji publicznej.

Wspólne działania

Dobrym przykładem dla zilustrowania wyzwania, z jakim mierzą się zarządcy zapór wodnych, jest realizowany przez TAURON remont obiektu w Pilchowicach. Firma przeznaczy na modernizację zapory ok. 100 mln zł. Jednocześnie, korzystając z tego, że będzie ona dostępna dla przeprowadzenia różnorodnych prac (woda w zbiorniku zostanie znacznie obniżona), TAURON wskazał na możliwość dodatkowej inwestycji. Chodzi o zwiększenie roli przeciwpowodziowej obiektu poprzez powiększenie jego przepustowości o ok. 30 proc. Wartość dodatkowych prac, związanych bezpośrednio z ochroną przeciwpowodziową regionu, została oszacowana na kolejne prawie 50 mln zł. I tu powstaje pytanie o możliwość pozyskania na ten cel finansowania od instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo hydrologiczne.

TAURON przedstawił wariant rozszerzenia remontu zapory w Pilchowicach na III Dolnośląskim Forum Przeciwpowodziowym w Jeleniej Górze. W trakcie rozmów przeprowadzonych podczas tego wydarzenia uzgodniono, że firma złożyła do Wód Polskich wniosek o poparcie, wraz z szeroką dokumentacją techniczną, w celu zabezpieczenia środków w budżecie państwa na 2026 r. na dodatkowe prace.

Równolegle samorządowcy pod przewodnictwem prezydenta Jeleniej Góry i burmistrza Wlenia zbiorą podpisy pod listem poparcia dla tej inwestycji od lokalnych jednostek samorządu terytorialnego.

– Ochrona przed powodzią wymaga partnerstwa sektora publicznego i prywatnego. W obliczu przyspieszających zmian klimatu potrzebujemy współpracy ponad podziałami resortowymi – opartej na strategii i natychmiastowych działaniach. Jako podmiot zarządzający obiektem zidentyfikowaliśmy konkretne rozwiązanie, które zwiększy przepustowość zapory, co znacząco wpłynie na wzrost jej roli w systemie ochrony przeciwpowodziowej Dolnego Śląska. To konkretna inwestycja w odporność państwa i bezpieczeństwo obywateli – mówi Grzegorz Lot, prezes zarządu TAURON Polska Energia.

Przygotowania trwają

Nie czekając na decyzje, koncern energetyczny podjął przygotowania, aby w razie otrzymania środków prace przebiegły sprawnie.

– TAURON podjął wiele ponadstandardowych działań w tej sprawie. Wzięliśmy na siebie przygotowanie dokumentacji dotyczącej rozszerzonego wariantu prac na zaporze, łącznie z jej przebudową, a rozpisując przetarg na remont zapory, zapytaliśmy od razu o oba warianty. Dzięki temu, jeśli środki na wariant rozszerzony jednak się znajdą, nie będzie konieczności ogłaszania kolejnego przetargu – mówi Jacek Bieńkowski, dyrektor ds. inwestycji TAURON Ekoenergia.

Dodatkowo firma przedstawiła koncepcję powołania publicznej spółki celowej do zarządzania zaporą w Lubachowie, której prymarną funkcją jest bezpieczeństwo przeciwpowodziowe, a nie wytwarzanie energii elektrycznej, oraz utworzenie Pilotażowego Programu Finansowania Modernizacji Strategicznej Infrastruktury Przeciwpowodziowej w oparciu o zapory w Leśnej i Złotnikach.

Produkcją energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, w tym z wody, zajmuje się spółka TAURON Ekoenergia. Wytwarza ona energię w 34 elektrowniach podzielonych na cztery grupy: EW Jelenia Góra (17), EW Kraków (6), EW Opole (6) i EW Wrocław (5).

JPO

