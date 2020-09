"Pracujemy nad strategią, ona będzie zaprezentowana niebawem, w najbliższych dniach, może tygodniach. Offshore będzie w naszej strategii głównym motorem doprowadzenia do celu [100% energii ze źródeł odnawialnych]" - powiedział Dąbrowski podczas spotkania prasowego towarzyszącego Pomeranian Offshore Wind Conference w Szczecinie.



PGE chce do 2030 roku mieć zainstalowane 3,5 GW na Morzu Bałtyckim.



"To będzie stanowiło - w zależności od decyzji politycznych co do wydzielenia aktywów węglowych z grup energetycznych - w przypadku wydzielenia ok. 40% naszej całkowitej produkcji, a jeżeli wydzielenie nie nastąpi - to 30%" - dodał prezes.



Wskazał też, że grupa będzie aplikowała o kolejne działki na morzu i chce być liderem tego sektora w Polsce.



Grupa PGE wytwarza 41% produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18%. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10%. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25% a sprzedaży do odbiorców końcowych - 33%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.



(ISBnews)