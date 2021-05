W Elektrowni Bełchatów doszło do poważnej awarii. Jak poinformowała TVN24 Biznes rzeczniczka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, awaryjne wyłączenie 10 bloków elektrowni o łącznej mocy 3900 MW to skutek "przepięcia" na stacji rozdzielczej Rogowiec należącej do PSE.

Rzeczniczka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Sandra Apanasionek przyznała w rozmowie z TVN24 Biznes, że skala awarii jest bardzo duża. Na miejscu trwają prace mające na celu jak najszybsze przywrócenie działania wyłączonych bloków. Jak zapewniają Polskie Sieci Elektroenergetyczne, awaria na stacji Rogowiec została już usunięta, a krajowy system pracuje stabilnie. Według operatora, doszło do zatrzymania 10 z 11 bloków elektrowni. Jak dodano, 11 blok jest przyłączony do innej stacji - Trebaczew, dlatego pracuje. Jako pierwszy o awarii w bełchatowskiej elektrowni informował dziennikarz Radia Nowy Świat Klaudiusz Ślęzak. PSE, to spółka Skarbu Państwa, która jest operatorem elektroenergetycznego systemu przesyłowego w Polsce. Odpowiada ona za bilansowanie systemu elektroenergetycznego oraz utrzymanie i rozwój infrastruktury sieciowej wraz z połączeniami transgranicznymi. PSE zarządzają ponad 15 tys. km linii najwyższych napięć i 109 stacjami elektroenergetycznymi.