Porozumienie ma przyspieszyć rozwój sektora i transformację energetyczną, oraz maksymalizować udział lokalnego, polskiego wkładu w łańcuchy dostaw. Jak mówił podczas uroczystości podpisania minister klimatu Michał Kurtyka, porozumienie jest historyczne, bo - nie licząc podobnej umowy w Wielkiej Brytanii - to pierwsza taka inicjatywa w UE.

„Nie ma w Polsce już miejsca na punktowe zmiany gospodarcze, jeśli wszyscy nie dołożą swojej cegiełki do transformacji, to po prostu się ona nie powiedzie” - mówił Kurtyka. „Porozumienie jest receptą, wskazaniem na to, że potrafimy zjednoczyć siły wielu aktorów” - dodał.

„Uda nam się zrealizować to przedsięwzięcie, jeśli podejmiemy je wspólnie razem. Dziś kładziemy kamień węgielny pod stabilną współpracę miedzy rządem, samorządem i firmami” - dodał minister.

W liście, skierowanym do uczestników uroczystości premier Mateusz Morawiecki napisał, że warte 130 mld zł projekty offshore to kolejne wielkie przedsięwzięcie z udziałem państwa, a także „realne pieniądze które trafią do Polaków, przemysłu i stoczni, ważny element Polskiego Ładu i Krajowego Planu Odbudowy”.