Zysk netto rosyjskiego giganta za III kw. 2021 roku poszybował do rekordowego poziomu 581,8 mld rubli (7,8 mld dol.). W analogicznym okresie rok temu firma odnotowała stratę. Z kolei przychody w ciągu roku wzrosły o 70 proc. do poziomu 2,37 bln rubli, co również stanowi rekord.

Choć ceny gazu w Europie w trzecim kwartale wzrosły ponad dwukrotnie, to już przychody Gazpromu rosły nieco wolniej niż w drugim kwartale. Wynika to m.in. z długoterminowych kontraktów na dostawę surowca. Wciąż jednak rosyjski gigant jest na drodze do osiągnięcia jeszcze lepszych wyników w IV kw. tego roku oraz w I kw. 2022 ze względu na szybujące ceny gazu – oceniają analitycy z BCS Global Markets.

W ślad za rekordowymi zyskami pójdzie również wypłata rekordowej dywidendy.

Coraz głębszy kryzys energetyczny w Europie

Największy w Europie producent gazu korzysta z historycznych wzrostów cen surowców w sytuacji, gdy największy rynek eksportowy Gazpromu – Europa, pogrąża się w coraz głębszym kryzysie energetycznym. Dostawy rosyjskiego gazu do Europy zostały ograniczone ze względu na to, że priorytetem dla Moskwy stało się uzupełnianie krajowych magazynów. To z kolei doprowadziło do zwiększenia się konkurencji pomiędzy Europą a Azją o gaz skroplony, a Stary Kontynent wchodzi w okres zimowy z najniższymi zapasami surowca od wielu lat.