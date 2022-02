Analitycy proekologicznego think tanku Instrat, wzywającego do przyspieszenia transformacji energetycznej w Polsce, twierdzą, że różnica między giełdową ceną 1 MWh (średnia to 824 zł/MWh) a kosztami zmiennymi osiągnęła pod koniec ubiegłego roku aż ok. 340 zł za megawatogodzinę. To absolutny rekord, dzięki któremu elektrownie mogły tylko w grudniu 2021 r. zarobić ponad 4 mld zł.