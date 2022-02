"W poniedziałek zaczynam wizytę w USA. Ze względu na pewne ograniczenia nie mogę jeszcze mówić o szczegółach, ale nie jest żadną tajemnicą, że małe reaktory atomowe będą jednym z tematów. Ale nie tylko. W rozmowach poruszać będziemy również inne kwestie związane ze współpraca gospodarczą" - mówi wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin w opublikowanej w poniedziałek rozmowie z BiznesAlert.pl.

Dodał, że to pierwsza od wielu miesięcy wizyta przedstawiciela polskiego rządu w Waszyngtonie na tak wysokim szczeblu. "W planie jest m.in. moje spotkanie z Sekretarz Energii USA Jennifer M. Granholm oraz Dyrektor Zarządzającą Międzynarodowym Funduszem Walutowym Kristaliną Gieorgiewą. Mówię o tym, by uświadomić, jak dużą wagę rząd przywiązuje do tego, by relacje polsko-amerykańskie były silne i dynamicznie rozwijały się na różnych płaszczyznach. Kluczowym elementem łączącym nasze państwa są stosunki gospodarcze i inwestycje" - wskazał.

Pytany, jakie firmy z USA są gotowe inwestować w SMR w Polsce i jaki jest horyzont czasowy, Sasin przekazał, że "bardzo konkretny – przełom roku 2029 i 2030".

"KGHM i NuScale Power, amerykański lider wśród producentów reaktorów w technologii SMR podpisali wspólne zobowiązanie do rozwoju technologii SMR w Polsce. Energia miałaby zasilać zakłady produkcyjne miedziowej spółki. W ramach współpracy planowane jest opracowanie i wybudowanie czterech małych modułowych reaktorów nuklearnych SMR, z opcją rozbudowy do 12, o mocy zainstalowanej około 1GW. To potencjalnie największa tego typu inwestycja na świecie. Firma NuScale Power jest w trakcie opracowywania modułowej elektrowni jądrowej z reaktorem lekkowodnym" - powiedział.

Jak dodał, "podejmując tę inwestycję KGHM ma oczywiście na myśli głównie zapewnienie stabilnego źródła energii na swoje potrzeby". "Wydobycie miedzi jest biznesem niezwykle energochłonnym a KGHM jest drugim co do wielkości odbiorca energii w Polsce. Nie jest jednak wykluczone, że inwestycja ta pozwoli również na komercyjną produkcje energii, by wesprzeć zielona transformację Polski i obniżyć koszty dla odbiorców" - wskazał.

"Jestem przekonany, że wizyta w USA, którą rozpoczynam przyniesie wymierne efekty" - podkreślił. (PAP)