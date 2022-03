Reklama

Instalacja fotowoltaiczna w Centrum Formacyjno-Szkoleniowym "Księżówka" składa się ze 120 paneli monokrystalicznych o mocy 375 Wp każdy, posadowionych na gruncie oraz carporcie, którego konstrukcja nawiązuje do zakopiańskiej architektury. W sumie daje to moc niemal 45 kWp, a roczna produkcja prądu wyniesie ok. 36 MWh. Wyprodukowana energia będzie trafiać do systemu magazynującego o mocy 40 kWh, podano w komunikacie.

Jeśli pojawi się potrzeba magazynowania większej ilości energii, pojemność akumulatora będzie można podnieść do 140 kWh. Z deklaracji producenta wynika, że tego typu instalacja będzie bezproblemowo pracować przez ponad 20 lat.

"Idea jest taka, żeby prąd produkowany ze słońca nie trafiał bezpośrednio do sieci, bo jej możliwości przyjmowania energii kończą się dramatycznie. W niedalekiej przyszłości każdy prosument, który będzie chciał zoptymalizować proces produkcji i konsumpcji prądu stanie przed koniecznością instalacji takiego urządzenia. Dlatego z uwagą przyglądamy się zmianom w prawie umożliwiającym uruchomienie programu dopłat do zakupu magazynów energii" - powiedział wiceprezes Taurona ds. korporacyjnych Artur Warzocha, cytowany w komunikacie.

"Statystycznie największe zużycie prądu jest rano i wieczorem, czyli wtedy, gdy instalacja pracuje z minimalną mocą lub wcale. W ciągu dnia jej efektywność znacząco rośnie, ale wtedy spada zapotrzebowania na prąd. Zastosowanie magazynu energii pozwala zbilansować proces energetyczny, bo rytm zużycia energii w instalacji pozbawionej możliwości magazynowania z reguły nie pokrywa się z profilem czasowym produkcji" - dodał prezes Taurona Nowe Technologie Piotr Apollo.

Instalacja w zakopiańskiej Księżówce jest jedną z najwyżej położonych w Polsce. Znajduje się na wysokości ok. 1000 m n.p.m. i zlokalizowana jest na terenie bezpośrednio przylegającym do Tatrzańskiego Parku Narodowego. Dyrekcja zakopiańskiego ośrodka przystąpiła do programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który pokrył 90% kosztów inwestycji, podano także.

