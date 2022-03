W minionym roku zapotrzebowanie na energię wzrosło skokowo o 6 proc. ze względu na gwałtowne ożywienie gospodarek po kryzysie związanym z pandemią i ze względu na mroźną poprzednią zimę. To w połączeniu z kilkoma innymi czynnikami, w tym polityką handlową rosyjskiego Gazpromu, który nie odpowiadał na zwiększony popyt na gaz w Europie, doprowadziło do kryzysu energetycznego. Na rynku brakowało gazu, przez co jego ceny zostały wywindowane do niespotykanych wcześniej poziomów. Urosły także ceny innych nośników energii – węgla i ropy. Azja i Europa konkurowały ze sobą o dostawy LNG . W części krajów, między innymi w Chinach i Indiach, dochodziło do przerw w dostawach prądu.