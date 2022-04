Sprzedaż detaliczna paliw wyniosła 28,5 mld litrów w 2021 roku, w porównaniu do 26,7 mld litrów w 2020 r. i 28 mld litrów w przedpandemicznym roku 2019, co daje wartość ok. 142 mld zł, wobec 109 mld zł w 2020 i 132 mld zł w 2019 roku, wynika z wyliczeń Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego (POPiHN).

"Wartość sprzedaży detalicznej paliw w Polsce w 2021 r. oszacowana została na około 142 mld zł, a więc o 33 mld zł więcej niż rok wcześniej" - powiedział dyrektor ds. analiz POPiHN Krzysztof Romaniuk podczas prezentacji raportu rocznego organizacji. Reklama Sprzedaż paliw w segmencie detalicznym wyniosła 28,5 mln m3, z czego 18,1 mln m3 przypadło na olej napędowy, 6,5 mln m3 na benzyny i 3,9 mln m3 na autogaz. To wzrost o 6,74% względem roku 2020 i o 1,79% w porównaniu do roku 2019, podano również. Reklama Jednocześnie wartość sprzedaży w sklepach na stacjach paliw wyniosła ok. 14,5 mld zł w 2021 roku, tj. o 10% więcej niż rok wcześniej, wynika także z danych POPiHN. POPiHN to działająca od 1995 roku organizacja branżowa zrzeszająca działające w Polsce firmy paliwowe i logistyczne. W 2021 r. w Polsce o 7 proc. wzrosło zużycie paliw i ich import Krajowy sektor paliwowy w 2021 r. odrobił straty po pandemii. O 7 proc. wzrosło zużycie paliw transportowych oraz import paliw. Wartość detalicznego rynku paliw zwiększyła się o 33 mld zł do 142 mld zł - poinformowała w czwartek POPiHN w swoim corocznym raporcie. Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego (POPiHN) przedstawiła w czwartek raport dotyczący rynku paliw W Polsce w 2021 r. Podkreślono, że branża po okresie pandemii odbudował potencjał. "Od czerwca 2020 r. rynek paliw wzrastał w kolejnych miesiącach. Do końca 2021 r. trend się utrzymywał. Popyt na paliwa wrócił do poziomu roku 2019. Mamy teraz kolejny rekord. Rosły też ceny paliw - poinformował dyrektor ds. analiz rynku paliw POPiHN Krzysztof Romaniuk. POPiHN podaje, że w ubiegłym roku zużycie 6 gatunków paliw wyniosło 35 mln m sześc. o 2 mln m sześc. więcej niż w 2020 r. ( 7 proc.). Sprzedaż detaliczna paliw (benzyny silnikowej ON, oraz LPG) wyniosła 28,5 mln m sześc. Wartość detaliczna tego rynku wyniosła 142 mld zł i zwiększyła się o 33 mld zł w stosunku do 2020 r. Według danych POPiHN w 2021 r. polskie rafinerie przerobiły 24,8 mln ton ropy naftowej. To o 1 mln ton mniej niż w 2020 r.( 4 proc.). "Wynik ten jest trochę niższy ze względu na remont jaki prowadziła Grupa Lotosu" - wyjaśnił Krzysztof Romaniuk. Dodał, w 2021 r. zauważalne jest to, że odchodzimy od importu ropy ropy rosyjskiej. Z innych kierunków sprowadziliśmy o prawie 10 punktów procentowych surowca więcej. Pochodził on z Arabii Saudyjskiej, Nigerii, Norwegii, Kazachstanu, Iraku i USA. "Wykorzystywaliśmy już prawie 40 proc. innej ropy niż rosyjska" - podkreślił dyrektor Romaniuk. Dodano, że paliwa które produkują krajowe rafinerie to za mało. Krajowa produkcja paliw płynnych w 2021 r. wyniosła 27,2 mln sześc. Osiągnięto wzrost roczny na poziomie 3 proc. w stosunku do wyniku z roku poprzedniego. Import paliw zaspokajał 35 proc. potrzeb krajowych. Z raportu POPiHN wynika, że oficjalnie w ubiegłym roku do Polski sprowadzono 12,3 mln m sześc. paliw, czyli o prawie 2,5 mln m sześc. więcej niż w 2020 r. W raporcie podkreślono, że szara strefa w obrocie paliwami "jest opanowana, jest pod kontrolą". "Obrót nielegalny to około 5 proc. rynku. Każdy kraj boryka się z tym problemem" - stwierdził Krzysztof Romaniuk. Zaznaczył, że wzrosła sprzedaż droższych paliw typu premium. Romaniuk przyznał, że chociaż ceny paliw rosły przez cały rok, ale marże sprzedawców utrzymywały się na niskich poziomach. Z danych POPiHN wynika, że w Polsce w 2021 r. funkcjonowało 7,8 tys. stacji paliw więcej o 113 niż w roku poprzednim. 30 proc. z nich należy do koncernów krajowych. Średnia sprzedaż paliw na stacji paliw wyniosła w 2021 r. 3,5 mln litrów. "Z samej sprzedaży paliw stacji nie dało by się utrzymać. Rozwijają więc na nich sklepy. Zwiększyła się ich sprzedaż i odbudowały one swoje dochody po pandemii. POPiHN podaje, że wartość rynku sprzedaży sklepowej wyniosła w 2021 r. 14,5 mld zł. To wzrost o 10 proc. w porównaniu z 2020 r. Romaniuk dodał, że największe sieci stacji benzynowych powiększyły stany posiadania kosztem operatorów niezależnych. "Kierowcy coraz częściej tankują przy autostradach coraz rzadziej przy drogach krajowych" - zwrócił uwagę.