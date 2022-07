We wtorek biuro analiz banku Goldman Sachs przedstawiło najnowszą prognozę dotyczącą cen gazu. Przypomniano, że w związku z awarią sprężarki odpowiedzialnej za przepływ gazu z Rosji przez Nord Stream 1 w połowie czerwca, Gazprom zmniejszył wolumen dostaw o 60 proc. Od tego czasu ceny gazu w kontraktach na najbliższe miesiące zwiększyły się średnio o 70 proc. i osiągnęły w holenderskim hubie TTF poziom 164 euro/MW (we wtorek po 13.30 cena za MW sięgała już ok. 170 euro - PAP). Analitycy GS wskazali, że na ceny gazu wpływa też ryzyko eskalacji strajku norweskich pracowników rafineryjnych.

Reklama

Eksperci banku pierwotnie zakładali, że sprężarka zostanie naprawiona, a przepływy wrócą do normy. "Nie uważamy już tego za najbardziej prawdopodobny scenariusz ze względu na brak rozwiązania kwestii wymaganych napraw turbin (elementu sprężarki - PAP), jak również brak przekierowania zmniejszonych przepływów z NS1 przez alternatywne gazociągi" - ocenili.

Reklama

Prognozy cen gazu w górę

W związku z tym Goldman Sachs podwyższył prognozy dotyczące cen gazu w holenderskim hubie TTF: ze 104 do 163 euro za MW w III kwartale br.; ze 105 do 166 euro za MW w IV kw. br.; z 76 do 158 euro za MW w I kw. 2023 r.; oraz z 75 do 106 euro za MW w II kw. 2023 r.

W nowym scenariuszu Goldman Sachs uwzględnia dalsze problemy z naprawą NS1 i utrzymanie przepustowości gazociągu na obecnym poziomie 40 proc. Analitycy są przy tym zdania, że zupełne wstrzymanie przepływu jest "najmniej prawdopodobnym scenariuszem", ponieważ "znacząco zmniejszyłoby to elastyczność przepływu z Rosji i (obniżyłoby - PAP) jej przychody". (PAP)

Autorka: Ewa Nehring