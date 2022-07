Wspólna waluta spadła aż o 1,4 proc. do 1,0281 USD. To najniższy poziom od grudnia 2002 r. Widać też gwałtowną przecenę złotego. Po godzinie 14:00 za jedno euro płacono 4,74 zł, za dolara amerykańskiego 4,60 zł, a za franka szwajcarskiego 4,77 zł.

Reklama

Konsekwencje wojny na Ukrainie ograniczają zdolność EBC do podnoszenia stóp tak szybko jak Fed, pomimo rekordowej inflacji, zwiększającej różnicę stóp procentowych. Zgodnie z modelem wyceny opcji Bloomberga istnieje 60 proc. szans, że euro osiągnie parytet w stosunku do dolara do końca roku, w porównaniu z 46 proc. szacowanymi w poniedziałek.

Reklama

„Parytet to teraz tylko kwestia czasu”, powiedział Neil Jones, szef działu transakcji walutowych w Mizuho.

Handlowcy obstawiają, że EBC rozpocznie swój pierwszy w ciągu dekady cykl zacieśniania polityki pieniężnej w tym miesiącu od podwyżki o 25 punktów bazowych. Fed podniósł już stopy o 150 punktów bazowych, a rynki wyceniają 80 proc. szans na podwyżkę o 75 punktów bazowych na lipcowym posiedzeniu.

„Trudno znaleźć wiele pozytywnych opinii na temat euro” – powiedział Dominic Bunning, szef European FX Research w HSBC. „EBC trzyma się swojej linii, że w lipcu zobaczymy podwyżkę tylko o 25 punktów bazowych – w czasie, gdy inni idą znacznie szybciej. Bank czeka do września by rozpocząć szybsze zacieśnienie, nie ma również wsparcia ze strony wyższych rentowności”.

Traderzy obstawiają, że EBC podniesie stopy w tym roku około 140 punktów bazowych, w porównaniu z ponad 190 punktami bazowymi prawie trzy tygodnie temu. Przeceny nabrały tempa po serii słabych danych ekonomicznych w zeszłym tygodniu, a handlowcy ponownie obniżyli zakłady we wtorek po tym, jak francuski PMI dla usług został zrewidowany w dół.

Inwestorzy byli również bardziej ostrożni w stosunku do euro ze względu na ryzyko tak zwanej fragmentacji, gdy słabsze gospodarczo kraje dostrzegają nieuzasadnione wzrosty kosztów finansowania zewnętrznego w miarę zaostrzania się warunków finansowych. Oczekuje się, że EBC przedstawi dalsze szczegóły nowego narzędzia do ochrony zadłużenia bardziej wrażliwych krajów na posiedzeniu pod koniec tego miesiąca.

Straty euro we wtorek zostały spotęgowane przez słabą płynność na rynku. Euro spadło aż o 0,9 proc. wobec franka szwajcarskiego do 0,99251, najniższego poziomu od 2015 roku.