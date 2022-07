Reklama

Z rynku tej kryptowaluty wyparowało w ostatnim kwartale około 1,2 bln dol. Firmy działające w branży już zapowiedziały zwolnienia, a sektor zmierza w kierunku konsolidacji.

Reklama

Portal wymienia następujące czynniki wspierające wyprzedaż najpopularniejszego cyfrowego pieniądza:

Presja makroekonomiczna

Inwestorzy obawiają się recesji w USA i innych krajach, która może nastąpić w wyniku podnoszenia stóp procentowych przez banki centralne (w centrum zainteresowania inwestorów znajduje się amerykański Fed).

Na te obawy nałożyła się wyprzedaż na rynku akcji, a przede wszystkim na Nasdaqu, który stracił w drugim kwartale aż 22,4 proc. Należy zaznaczyć, że kurs bitcoina jest silnie skorelowany z amerykańskimi indeksami.

Krach na rynku terraUSD

Zapaść na rynku kryptowalut zaczęła się od kryzysu algorytmicznego stablecoina. To rodzaj kryptowaluty, która jest zazwyczaj powiązana z jakimś realnym aktywem. W przypadku terryUSD jest to amerykański dolar. Stablecoin jest zarządzany przez algorytm, ale system zawiódł, przez co terra straciło swoje powiązanie z walutą. Kryzys wywołał efekt domina i wpłynął na podmioty, które miały ekspozycję kryptoaktywo (na przykład na fundusz hedgingowy Three Arrows Capital).

Celsius wstrzymuje wypłaty

Kryptowalutowy pożyczkodawca Celsius wstrzymał w czerwcu możliwość wypłat dla klientów. Firma oferowała im ponad 19-proc. oprocentowanie depozytów w bitcoinach, które następnie pożyczała na rynku graczom. Zapaść na rynku kryptowalut postawiła opłacalność tego modelu pod znakiem zapytania. Nie chodzi tylko o model biznesowy Celsiusa, ale o cały sektor pożyczek kryptowalut bazujący na bardzo wysokim oprocentowaniu.

Likwidacja funduszu Three Arrows Capital

Wspomniany wcześniej fundusz był jednym z najważniejszych graczy na kryptowalutowym rynku inwestycyjnym. Słynął ze strategii opartej o lewarowanie i transakcje obstawiające wzrost ceny bitcoina. Miał dużą ekspozycję na stablecoina terraUSD oraz jego siostrzany token luna. Upadek funduszu wskazał na problem silnego przelewarowania branży krypto.

Kryzys CoinFlexa

Giełda kryptowalut CoinFlex wstrzymała w zeszłym miesiącu klientom możliwość wypłat, powołując się na „ekstremalne warunki rynkowe”. Twierdzi ona, że inwestor Roger Ver jest jej winny 47 mln dol. (chociaż zaprzecza tym informacjom). Giełda wyemitowała nowy token Recovery Value USD (rvUSD), by zebrać wspomnianą kwotę i móc wznowić wypłaty. Oferuje 20-proc. oprocentowanie klientom, którzy zdecydują się na jej zakup i trzymanie w portfelu.