Podczas piątkowej konferencji prasowej podsumowującej wyniki Grupy Orlen za drugi kwartał tego roku, członek zarządu PKN Orlen ds. finansowych zwrócił uwagę, że realizowane i planowane tam inwestycje mają m.in. „całkowicie uniezależnić nas od ropy z kierunku wschodniego, jak i gazu”.

„To są inwestycje w sektor wiatrowy, paliwa alternatywne, wodór. To wszystko ma dać nam gwarancje stabilności, jeśli chodzi o zaopatrzenie, dostęp do surowców, do paliw w Polsce, i bezpieczeństwo energetyczne Polaków” - podkreślił Szewczak.

6,3 mld zł na inwestycje

Według PKN Orlen, w pierwszym półroczu na nakłady inwestycyjne w Grupie Orlen przeznaczono 6,3 mld zł i jak podkreślił w komunikacie prezes tej spółki Daniel Obajtek, „jest to niemal tyle, ile zainwestowano tam łącznie w latach 2014-2015.”

„Uważamy, że bez takiego znaczącego działania inwestycyjnego, ciężko się dzisiaj na świecie utrzymać. A my chcemy być absolutnie tutaj liderem, przynajmniej w regionie, a przy przejęciu PGNiG wyrastamy w Europie na bardzo liczącego się gracza” - powiedział podczas konferencji prasowej Szewczak.

PKN Orlen, który połączył się ostatnio z Grupą Lotos, po finalizacji tego przedsięwzięcia zapowiedział, że planuje przejęcie Grupy PGNiG na przełomie października i listopada.

Jak wspomniał Szewczak, w ciągu ostatnich kilku lat Grupa Orlen zainwestowała 35 mld zł przy osiągnięciu zysku 27 mld zł. „A więc widać, że to jest dla nas najważniejsza kwestia. I są to nowoczesne niezwykle inwestycje” - zaznaczył członek zarządu PKN Orlen ds. finansowych.

Nowy kompleks olefin

W tym kontekście wspomniał m.in. o budowie nowego kompleksu olefin w głównym zakładzie produkcyjnym koncernu w Płocku. „To będzie nie tylko jedna z największych inwestycji w Europie obecnie, ale również jedna z najnowocześniejszych struktur przemysłowych” - dodał.

Nowy kompleks olefin, jak informował wcześniej koncern, ma uruchomić produkcję w 2025 r.

Jak podkreślił Szewczak, Grupa Orlen korzysta z najlepszych technologii także przy realizacji innych przedsięwzięć, w tym związanych np. z paliwami alternatywnymi, technologią wodorową czy budową farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim.

Zwrócił jednocześnie uwagę, iż właśnie z uwagi na wdrażanie nowoczesnych technologii dla PKN Orlen tak istotne było porozumienie z saudyjskim koncernem Saudi Aramco, nie tylko w celu zapewnienia dostaw 20 mln ton ropy naftowej, ale również w kontekście współpracy technologicznej i naukowej z firmą, która dysponuje ogromnymi środkami i kosztownymi, nowoczesnymi licencjami.

„To również jest nadzieja na wspólne inwestycje z tym potentatem. Przypomnijmy, niewiele krajów w Europie ma dzisiaj taką szansę” - oświadczył członek zarządu PKN Orlen ds. finansowych. I dodał: „Liczymy również na to, że tegoroczne nakłady, rzędu ponad 15 mld zł zostaną w pełni zrealizowane”.

Szewczak zaznaczył, że sankcje na import ropy naftowej i paliw z Rosji zredukowały podaż na rynkach paliwowych. „Ta ograniczona podaż paliw w Europie i można powiedzieć na całym świecie wywarła bardzo silny wpływ na rynek, na ceny zwłaszcza paliw, na marże modelowe rafineryjne praktycznie wszystkich koncernów paliwowych” - stwierdził członek zarządu PKN Orlen ds. finansowych.

Ceny paliw w Polsce i Europie

Podkreślił też, że w Polsce mamy dzisiaj najniższe ceny paliw w Europie. „Chcielibyśmy to utrzymać. Zapewnić jednocześnie stabilność, dostępność paliw dla naszych konsumentów” - powiedział Szewczak.

Wspomniał zarazem, iż obecnie Grupa Orlen zarabia już ogromną część swych zysków za granicą. „I również wydaje nam się, że te nowoczesne inwestycje, które wymieniałem, będą bardzo pozytywnie skutkować dla odbioru i znaczenia gospodarczego nie tylko koncernu, ale całego naszego kraju” - podsumował członek zarządu PKN Orlen ds. finansowych.

Jak podał koncern w opublikowanym w piątek skonsolidowanym raporcie, wynik netto Grupy Orlen w drugim kwartale tego roku wzrósł do 3,7 mld zł i był wyższy o ponad 1,4 mld zł od uzyskanego w tym samym okresie roku ubiegłego, kiedy to osiągnął poziom ponad 2,2 mld zł.

W drugim kwartale tego roku przychody Grupy Orlen w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku wzrosły o 96 proc. z 29,4 mld zł do 57,8 mld zł. Odnotowano też wzrost poziomu EBITDA LIFO o 2,3 mld zł, z ponad 3 mld zł do ponad 5,3 mld zł. (PAP)