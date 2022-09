Znacząco wzrosła również produkcja w sektorze energetyki wiatrowej i fotowoltaiki, dzięki czemu wszystkie odnawialne źródła energii łącznie stanowiły 48,5 proc. W pierwszym półroczu 2021 roku było to 43,8 proc. Produkcja energii elektrycznej z drożejącego gazu spadła o 2,7 p.p. do poziomu 11,7 proc.

W związku z wygaszeniem trzech elektrowni jądrowych pod koniec grudnia 2021 roku i pozostawieniu obecnie tylko trzech działających obiektów tego typu, udział energetyki jądrowej w produkcji energii spadł w Niemczech blisko o połowę, wynosząc zaledwie 6 proc. Rok wcześniej było to 12,4 proc.

Ogólnie ilość energii elektrycznej wyprodukowanej w kraju i wprowadzonej do sieci wzrosła o 1,3 proc. do 263,2 miliarda kilowatogodzin w porównaniu do poprzedniego roku. Po raz kolejny znacznie więcej energii elektrycznej zostało wyeksportowane, niż sprowadzone do Niemiec.

Jak podkreśla też Federalny Urząd Statystyczny, po raz pierwszy od rozpoczęcia gromadzenia takich danych w 1990 roku, Niemcy wyeksportowały do Francji więcej energii elektrycznej, niż importowały z tego kraju.