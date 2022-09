„Wychodząc naprzeciw wyjątkowemu zapotrzebowaniu rynku na węgiel Polska Grupa Górnicza S.A. podjęła decyzję o zwiększeniu wydobycia w przyszłym roku. W tym celu musi ponieść dodatkowe nakłady inwestycyjne, co skutkuje m.in. korektą cen opału o ok. 20 proc. w sklepie internetowym PGG S.A. od 8 września 2022 r. Ceny węgla opałowego dla gospodarstw domowych nadal należą do najniższych na rynku" - podała spółka w przesłanym PAP komunikacie.

Po wprowadzonych od czwartku zmianach np. cena ekogroszku w sklepie internetowym wzrosła z ok. 1460 zł/t do ok. 1700 zł/t, zaś za węgiel luzem, który wcześniej kosztował średnio 1250 zł, teraz trzeba zapłacić ok. 1500 zł/t.

Jak przekazali przedstawiciele firmy, działania inwestycyjne zmierzające do wzrostu wydobycia w przyszłym roku koncentrują się przede wszystkim na wykonaniu ok. 13 km dodatkowych wyrobisk udostępniających pokłady węgla oraz na zwiększeniu czynnych frontów wydobywczych przez uzbrojenie dodatkowych pięciu ścian.

„Powoduje to konieczność zakupu wyposażenia ścian i niezbędnego sprzętu. W celu realizacji tych założeń nakłady inwestycyjne PGG S.A. muszą wzrosnąć o około 2 mld zł w stosunku do wcześniej projektowanego poziomu" - dodała spółka.

Przedstawiciele PGG wskazują, że wzrost koniecznych nakładów wynika również z ponoszenia przez spółkę coraz wyższych kosztów operacyjnych - zakupu energii, stali, materiałów oraz usług niezbędnych do bieżącej produkcji.

Od początku br. na rynku skokowo podrożała m.in. stal niezbędna w kopalniach do zbrojenia wyrobisk (spółka zapłaci za nią aż o 78 proc. więcej niż przed rokiem); znacznie droższa jest także energia elektryczna i paliwa, a także usługi dla zakładów górniczych. Według prognoz techniczno-ekonomicznych w PGG wydatki będą w tym roku aż o 2,4 mld zł większe - podaje górnicza spółka.

„Decyzje o poniesieniu dodatkowych nakładów inwestycyjnych mają na celu zaspokojenie zapotrzebowania rynku, które wynika z obecnej wyjątkowej sytuacji geopolitycznej w związku z wojenną agresją Rosji w Ukrainie" - oświadczyli przedstawiciele spółki.

„W tym roku średni wzrost ceny węgla energetycznego w PGG wyniósł około 20 proc. Obserwując drastyczny wzrost cen surowców energetycznych o kilkadziesiąt procent lub więcej (jak w przypadku gazu ziemnego), spółka pozostaje stabilizatorem kosztów energii w Polsce - zarówno energii elektrycznej jak i na potrzeby grzewcze. Po obecnej korekcie w e-sklepie ceny węgla opałowego dla gospodarstw domowych nadal należą do najniższych na rynku" - zaznacza PGG.(PAP)

autor: Krzysztof Konopka