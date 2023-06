Reklama

Boże Ciało to ustawowo dzień wolny od pracy. Dotyczy to także sklepów, które tego dnia w większości pozostaną zamknięte. Jeśli jednak nie zdążyłeś z zakupami, jest szansa, że zdołasz je zrobić w niektórych placówkach.

Boże Ciało 2023: Które sklepy będą zamknięte?

Większość sklepów w Boże Ciało 2023 pozostanie zamknięta. Taką decyzję podjęły m.in. firmy Kaufland, Biedronka, Lidl, Auchan, Netto, Polomarket czy Aldi. Nie otworzy się też tego dnia Dino Polska.

W Boże Ciało zamknięte będą też mniejsze sklepy osiedlowe. Wyjątek stanowią te z nich, w których sam właściciel lub właścicielka zdecyduje się stanąć za ladą. Mogą ich także wesprzeć członkowie rodziny, pod warunkiem, że nie są pracownikami danego sklepu i nie wykonują odpłatnej pracy w inne dni tygodnia.

Boże Ciało 2023: Które sklepy będą otwarte?

Wśród placówek, które mogą być otwarte w Boże Ciało 2023, wymienić można m.in. te należące do sieci Żabka, Carrefour Express, Groszek, Lewiatan, Delikatesy Centrum i Grupy Chorten. Należy jednak spodziewać się, że godziny otwarcia będą nieco inne niż w dni powszednie.

W przypadku Żabki decyzję o otwarciu sklepu w Boże Ciało 2023 podejmują sami franczyzobiorcy. Godziny otwarcia dostępne będą w poszczególnych placówkach oraz w aplikacji Żappka i na stronie internetowej. Również w przypadku pozostałych firm decyzja o otwarciu sklepu zależy od właścicieli lub franczyzobiorców i zorientować się, jak będą działać w Boże Ciało 2023, można w poszczególnych placówkach.

Długi weekend czerwcowy: Jak będą otwarte sklepy?

W piątek 9 czerwca, sobotę 10 czerwca i niedzielę 11 czerwca sklepy będą czynne przeważnie w standardowych godzinach, choć nie zapominajmy, że 11 czerwca jest niedzielą niehandlową. Warto też upewnić się, czy w związku z długim weekendem, godziny otwarcia poszczególnych placówek nie uległy zmianie.

Żabka zapowiada, że w piątek i sobotę jej placówki będą czynne standardowo w godzinach od 6.00 do 23.00. Jeśli chodzi o niedzielę 11 czerwca, decyzja jest w rękach franczyzobiorców. Dino Polska zamyka swoje placówki w czwartek i w niedzielę, jednak w piątek i sobotę będą działać w godzinach 6.00-23.30 (z wyjątkami). W Kauflandzie będzie można zrobić zakupy9 i 10 czerwca od 6.00 do 22.00, jednak sieć zaznacza, że 14 spośród jej marketów będzie czynnych od godziny 7.00, a 17 – do 23.00.