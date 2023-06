Reklama

Boże Ciało to jedno z najważniejszych świąt dla katolików. Jest to święto ruchome, którego data wypada na 60 dzień po Wielkanocy i 10 dni po Zielonych Świątkach. W tym dniu w całej Polsce odbywają się procesje eucharystyczne, w których wierni oddają cześć Najświętszemu Sakramentowi.

Boże Ciało: Czy trzeba iść do kościoła na mszę?

Boże Ciało należy do tak zwanych świąt nakazanych, podczas których wierni mają obowiązek uczestniczenia we mszy świętej. Podobnie jak we wszystkie niedziele w roku i uroczystości takie jak np.: Święto Trzech Króli, Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, Wszystkich Świętych czy Boże Narodzenie.

Święto nakazane: Co to znaczy?

Prawo kanonicze Kościoła Katolickiego zakłada, że każdy katolik ma obowiązek uczestniczenia w mszy świętej w każdą niedzielę i święta. W artykule 2181. Katechizmu Kościoła Katolickiego można przeczytać, że:

wierni zobowiązani są do uczestniczenia w Eucharystii w dni nakazane, chyba że są usprawiedliwieni dla ważnego powodu (np. choroba, pielęgnacja niemowląt) lub też otrzymali dyspensę od ich własnego pasterza. Ci, którzy dobrowolnie zaniedbują ten obowiązek, popełniają grzech ciężki

Zamiast w Boże Ciało można iść do kościoła w środę

Warto zaznaczyć, że obowiązek uczestnictwa we mszy świętej może być spełniony także podczas tak zwanej mszy świętej wigilijnej, czyli mszy, która odbywa się w wieczór, który poprzedza święto. Oznacza to, że katolicy mogą spełnić swój obowiązek uczestnictwa we mszy w Boże Ciało już podczas mszy świętej, która zostanie odprawiona w środę wieczorem. Wspomina o tym Kodeks Prawa Kanoniczego w kanonie 1248:

Nakazowi uczestniczenia we Mszy Świętej czyni zadość ten, kto bierze w niej udział, gdziekolwiek jest odprawiana w obrządku katolickim, bądź w sam dzień świąteczny, bądź też wieczorem dnia poprzedzającego

Boże Ciało: Nie trzeba fizycznie być w kościele

Obowiązek uczestnictwa we mszy świętej nie wiąże się z tym, że trzeba przyjść do kościoła. Szczególnie w przypadku, kiedy jesteśmy chorzy lub w zdarzeń losowych. W takim przypadku Kościół poleca duchowe uczestnictwo we mszy poprzez indywidualną modlitwę, czytanie słowa bożego, a także przez oglądanie transmisji mszy świętej w telewizji, radiu czy Internecie.