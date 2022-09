W środę ok. godz. 17.45 ropa Brent taniała o 1,22 proc. do ok. 89,5 dol. za baryłkę. Także o ponad 1 proc. (1,3 proc.) spadała cena ropy WTI, która była wyceniana na 82,8 dol. za baryłkę.

Reklama

Rano ropa naftowa Brent była wyceniana na 92,46 dol., z kolei WTI - na 85,66 dol.

W dniu napaści Rosji na Ukrainę, 24 lutego br., baryłka Brent kosztowała 99 dolarów, a WTI była wyceniana na 92,8 dolarów. W kulminacyjnym momencie wzrostów ceny ropy naftowej dochodziły w USA do 130 dolarów za baryłkę, a w Europie były bliskie 140 dolarów za baryłkę.