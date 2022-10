Do 30 listopada podmioty wrażliwe powinny złożyć oświadczenie do swojego dostawcy energii w sprawie zamrożenia taryf - powiedziała we wtorek minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

Minister klimatu na konferencji prasowej podkreśliła, że rządowa tarcza pomocy jest największą tarczą w państwach Unii Europejskiej. Reklama "Dla odbiorców indywidualnych ta taryfa G jest prosta w identyfikacji, na poziomie taryfikacji ta taryfa zostanie zamrożona; ćwiczenie na poziomie urzędu regulacji energetyki, absolutnie proste w wykonaniu, pewne w zabezpieczeniu odbiorców indywidualnych" - wskazała minister Moskwa. Premier: Przedstawiamy mechanizm maksymalnej ceny energii elektrycznej m.in. dla podmiotów wrażliwych Zobacz również Jak dodała, dla pozostałych odbiorców, czyli mikro-, małych- i średnich przedsiębiorstw oraz dla niezbędnych zadań własnych samorządów, ta taryfa również wyniesie 785 zł/MWh. "Lista podmiotów, które wspieramy w cieple, w gazie, czyli szkoły, uczelnie, żłóbki, piecza zastępcza, spółdzielnie socjalne i wszystkie inne podmioty, które pracują z osobami wrażliwymi, z osobami niepełnosprawnymi, to również ta obniżona stawka 785" - wymieniła minister. Anna Moskwa poinformowała, że wnioski należy składać do 30 listopada. "Do 30 listopada należy złożyć oświadczenie (...) do swojego dostawcy energii, że jest się takim podmiotem, że jest się szkołą, przedszkolem, żłóbkiem, szpitalem" - podała minister.