Podczas Open Eyes Economy Summit w Krakowie Mark Brzezinski przypomniał, że Polska niedawno wybrała Stany Zjednoczone i firmę Westinghouse jako partnera przy realizacji projektu elektrowni jądrowej w Polsce. "W tej chwili realizujemy i przygotowujemy szczegółowe plany dotyczące budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. (...) Będzie to rzeczywisty wyraz ścisłej relacji między Polską a Stanami Zjednoczonymi. Ta inwestycja stworzy tysiące miejsc pracy, które będą korzystne dla obu krajów" - podkreślił ambasador USA w Polsce.

Jego zdaniem projekt energetyki jądrowej "jeszcze bardziej zbliży nas do siebie". Wskazał, że jest to pierwszy krok w wielu wymiarach. "Mamy nadzieję, że będziemy mogli wspierać Polskę, która w przyszłości stanie się regionalnym centrum, jeśli chodzi o energetykę jarową do zastosowań cywilnych. Polska wybrała Westinghouse jako realizatora pierwszych trzech reaktorów jądrowych. Mamy nadzieję, że w przyszłych miesiącach to właśnie Westinghouse zostanie wybrane jako realizator wszystkich sześciu planowanych w Polsce reaktorów jądrowych" - stwierdził Brzezinski.

Jak mówił, w długoterminowej perspektywie Stany Zjednoczone zamierzają współpracować z Polską przy rozwijaniu nowych technologii jądrowych, jak małe reaktory modułowe (SMR).

Zapowiedział otworzenie w Polsce regionalnego centrum szkoleniowego amerykańskiego Departamentu Energii dotyczącego czystych technologii energetycznych i energetyki jądrowej. "Departament Energii Stanów Zjednoczonych proponuje i tworzy plan, dzięki któremu będziemy mogli szkolić młodych ludzi w Polsce. (...) To jest jeszcze sfera planów, ale po części są one już realizowane" - mówił Brzezinski.

Ambasador USA dodał, że planowane są studia oraz kursy stacjonarne i online dotyczące energetyki jądrowej. "Nie chodzi tylko o inżynierię jądrową. Będziemy kształcić szereg innych specjalistów, m.in. specjalistów informatyków i innych specjalistów w zakresie energetyki" - powiedział.

Mark Brzezinski poinformował, że są też plany podjęcia współpracy z uczelniami wyższymi, by stworzyć odpowiednie programy studiów i w ten sposób kształcić nowe pokolenie specjalistów.

Na początku listopada Rada Ministrów przyjęła uchwałę, w której wskazuje, że pierwsza elektrownia jądrowa ma powstać w technologii AP1000 firmy Westinghouse. Pierwszy blok powstanie do 2033 r. Elektrownia zostanie zlokalizowana w północnej Polsce.

Według danych podanych przez Amerykańską Izbą Handlową w Polsce, Amerykanie są obecnie drugą największą grupa zagranicznych inwestorów w Polsce, zatrudniająca prawie 300 tysięcy pracowników. Według danych z 2020 r. inwestycje amerykańskie w Polsce wynosiły 26,8 mld dol. Dodano, że od 2010 r. wzrosły o 86 proc. (PAP)