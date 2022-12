Co piąta gmina obsługiwana w zakresie dostaw węgla przez Polską Grupę Górniczą (PGG) otrzymała już zamówione paliwo - wynika z informacji spółki. Grupa zapewnia, że do świąt Bożego Narodzenia węgiel trafi do każdej z ponad 700 gmin, które zawarły umowy z PGG.