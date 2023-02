Polenergia podjęła uchwałę w sprawie zainicjowania procesu podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez emisję nowych akcji, w ramach której spółka planuje pozyskać wpływy w wysokości od 500 do 750 mln zł, podała Polenergia.

Reklama

Ostateczna wartość oczekiwanych wpływów z emisji oraz powiązana z nią liczba nowych akcji spółki, jaka zostanie wyemitowana w ramach emisji, zostanie określona w prospekcie lub komunikacie publikowanym po dacie jego zatwierdzenia z uwzględnieniem rzeczywistego zapotrzebowania spółki na kapitał, podano.

Reklama

"Zakładanym na dzień podjęcia uchwały celem emisji jest pozyskanie środków na finansowanie projektów inwestycyjnych i planów rozwojowych spółki, w tym w zakresie farm wiatrowych (morskich oraz lądowych) i farm fotowoltaicznych oraz projektów w obszarze technologii wodorowych, magazynowania energii i elektromobilności, których realizacja wpisuje się w założenia opublikowanej przez spółkę w maju 2020 roku strategii Grupy Polenergia na lata 2020-2024. Ostateczny cel emisji zostanie potwierdzony i opisany w prospekcie spółki, który zostanie sporządzony w związku z emisją" - czytamy w komunikacie.

W związku z powyższym zarząd zamierza zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki, którego porządek obrad przewidywać będzie podjęcie uchwały w sprawie emisji. Ostateczna decyzja co do przeprowadzenia emisji oraz podwyższenia kapitału zakładowego spółki należeć będzie do walnego zgromadzenia, podkreślono.

Intencją zarządu jest skierowanie emisji do akcjonariuszy spółki na podstawie prawa poboru oraz przeprowadzenie emisji w drodze oferty publicznej na podstawie prospektu.

Polenergia - notowana na GPW - jest pionowo zintegrowanym podmiotem specjalizującym się w realizacji projektów począwszy od wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych i odnawialnych, przez dystrybucję energii elektrycznej oraz gazu, po sprzedaż i obrót energią i świadectwami pochodzenia.

(ISBnews)