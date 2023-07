Zgodnie z komunikatem Orlenu łącznie zostanie wyemitowanych 5000 imiennych euroobligacji serii B, każda o wartości nominalnej 100 tys. euro i cenie emisyjnej 98 tys. 353 euro. Papiery będą oprocentowane według stałej stropy procentowej wynoszącej 4,75 proc. rocznie i nie będą zabezpieczone. Dzień wykupu euroobligacji nastąpi 7 lat od ich emisji.

Środki z emisji euroobligacji zostaną wykorzystane na finansowanie bieżącej działalności spółki - podano w piątkowej informacji Orlenu.

Grupa Orlen posiada siedem rafinerii: cztery w Polsce - w tym największą w Płocku, a także dwie w Czechach i jedną na Litwie. Ma też ok. 3,1 tys. stacji paliw w Polsce, Niemczech, Czechach oraz na Słowacji, Litwie i na Węgrzech. Koncern ma również rozbudowany segment petrochemiczny. Realizuje ponadto szereg inwestycji związanych z energetyką odnawialną, jak farmy wiatrowe i fotowoltaiczne. Do 2030 r. zamierza uruchomić co najmniej jeden mały reaktor jądrowy SMR. Udział Skarbu Państwa w Orlenie wynosi 49,9 proc. (PAP)