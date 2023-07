Reklama

"MS Galleon GmbH, spółka należąca do Michała Sołowowa, otrzyma 500 mln euro (ponad 2,2 mld zł) finansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). Środki przeznaczy m.in. na realizację programu budowy małych reaktorów jądrowych (SMR) oraz inwestycję w nowe linie produkcyjne spółki Grupy Barlinek. Okres spłaty zobowiązań wobec BGK sięga 10 lat" - podał bank w informacji prasowej.

Inwestycja w małe reaktory jądrowe

"BGK wesprze projekty MS Galleon, które obejmują inwestycje w zeroemisyjne źródła energii, a w szczególności działalność spółki Orlen Synthos Green Energy (OSGE)" - podano. Jak przypomniał bank, OSGE jest wspólnym przedsięwzięciem (joint venture) Michała Sołowowa i Grupy Orlen. Celem OSGE jest wsparcie procesu dekarbonizacji polskiej energetyki poprzez budowę małych reaktorów jądrowych BWRX-300. Inwestycje przyczynią się do zapewnienia stabilności w dostawie prądu oraz ciepła przy konkurencyjnych kosztach ich wytwarzania. Projekt jest w fazie przygotowania do realizacji i wymaga znaczących nakładów. MS Galleon rozwija również inne projekty, które dotyczą zeroemisyjnych źródeł wytwarzania energii.

Nowe podłogi od Barlinka

Jak czytamy w komunikacie banku, kontrolowana przez MS Galleon Grupa Barlinek realizuje projekt budowy fabryki podłóg hybrydowych, które uzupełnią portfel oferowanych przez Grupę produktów o innowacyjne technologie i wzornictwo. Dodano, że Barlinek jest jednym z największych producentów podłóg drewnianych na świecie. Inwestycje wesprą spółkę w wejściu w nowy segment rynku podłogowego, w tym w szczególności pozwolą zwiększyć obecność polskich produktów na rynkach zagranicznych, które już teraz odpowiadają za 80 proc. sprzedaży grupy.

Dekarbonizacja gospodarki

"Budowa źródeł czystej energii to jeden z naszych priorytetów. Głęboka dekarbonizacja polskiej energetyki i ciepłownictwa jest procesem koniecznym i poprzez budowę SMR-ów, a także inne projekty w obszarze energetyki odnawialnej, chcemy aktywnie uczestniczyć w tej transformacji. Istotne jest dla nas spojrzenie także przez pryzmat całej grupy przemysłowej. Spółki należące do MS Galleon, chcąc pozostać konkurencyjne na globalnym rynku, muszą mieć zapewnione zeroemisyjne, stabilne źródła energii elektrycznej i ciepła. Wsparcie ze strony BGK pomoże nam w realizacji tych celów" - powiedział cytowany w informacji BGK członek zarządu MS Galleon GmbH Jarosław Grodzki.

Ile na budowę SMR'ów?

Bank wyjaśnił, że oba projekty otrzymały wsparcie finansowe z Banku Gospodarstwa Krajowego o łącznej wartości 500 mln euro (ponad 2,2 mld zł). 440 mln euro (ok. 1,95 mld zł) MS Galeon może przeznaczyć na realizację programu budowy SMR. Spłata zobowiązań wobec BGK nastąpi po 10 latach od zawarcia umowy. Finansowanie udzielone MS Galleon jest kontynuacją wsparcia BGK dla rozwoju technologii jądrowych i produkcji zeroemisyjnej energii w Polsce - wskazano. W kwietniu tego roku, obok amerykańskiego EXIM Banku i U.S. International Development Finance Corporation (DFC), BGK dołączył do sygnatariuszy porozumienia zawartego z Orlen Synthos Green Energy. Dotyczyło ono budowy floty reaktorów BWRX-300 w Polsce. BGK działa również na rzecz zwiększenia konkurencyjności polskiego przemysłu przy uwzględnieniu zrównoważonej produkcji. Stąd wsparcie działalności spółek Grupy Barlinek - podano.

Konkurencyjność polski firm

"Angażowanie się w projekty, które przyczynią się do wzrostu bezpieczeństwa energetycznego Polski, to element strategii biznesowej BGK. Jesteśmy przekonani, że wytwarzanie energii w oparciu o małe reaktory jądrowe, tzw. SMR-y będzie stanowiło ważny aspekt transformacji energetycznej Polski oraz istotne źródło zaopatrzenia obywateli i przedsiębiorstw w konkurencyjną cenowo i zeroemisyjną energię. Strategia BGK zakłada również wsparcie polskich producentów, takich jak Barlinek, w budowaniu przewag konkurencyjnych na międzynarodowych rynkach. Bank ma w ten sposób realny wpływ na zwiększenie dynamiki rozwoju społeczno-gospodarczego naszego kraju" - wskazał członek zarządu BGK Marek Tomczuk, cytowany w informacji.

Spółki córki

Do grupy kapitałowej MS Galleon GmbH należą m.in. Grupa Synthos, Grupa Barlinek, Grupa Cersanit oraz Corab SA. Firmy należące do grupy zatrudniają łącznie ok. 16,5 tys. pracowników, a swoje produkty sprzedają do ponad 100 krajów na całym świecie.

Podstawową działalnością Grupy Barlinek jest produkcja i dystrybucja trójwarstwowej deski podłogowe, pelletu i brykietu oraz listew przypodłogowych.

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) wspiera eksport i ekspansję zagraniczną polskich firm; jest pomysłodawcą, współzałożycielem i głównym udziałowcem Funduszu Trójmorza, który inwestuje w infrastrukturę transportową, energetyczną i cyfrową w krajach regionu Trójmorza.

