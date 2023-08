Największymi zyskami może pochwalić się saudyjska spółka państwowa Saudi Aramco, która miała ponad dwukrotnie wyższe przychody w 2022 r. niż w 2020 r. Przychody saudyjskiego koncernu były na poziomie 589 miliardów dolarów.

Dwaj chińscy giganci energetyczni PetroChina i Sinopec miały przychody w wysokości około 450 miliardów dolarów, zarabiając około 65 procent więcej niż dwa lata wcześniej.

To samo dotyczy sprzedaży Shell i ExxonMobil, które zajęły odpowiednio czwarte i piąte miejsce. Rosyjskie spółki Gazprom i Rosnieft, które znalazły się w pierwszej piętnastce w 2020 roku, w tym roku nie znalazły się na liście.

W 2023 r. zyski firm naftowych spadają

Podczas gdy największe światowe koncerny naftowe i gazowe odnotowały spadek w stosunku do zeszłorocznych szczytów, nadal osiągają duże zyski.

W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2023 roku Saudi Aramco zarobiło 62 miliardy dolarów dochodu netto, co oznacza spadek o 30 procent w porównaniu z tym samym okresem rok wcześniej, ale wciąż przyćmiewa swoich międzynarodowych konkurentów.

Należący do USA ExxonMobil odnotował zysk w wysokości 19,3 miliarda dolarów w pierwszej połowie 2023 roku, co oznacza spadek o 17 procent w porównaniu z tym samym okresem 2022 roku. Chevron miał 30-procentowy spadek z 18 miliardów dolarów do 12,6 miliarda dolarów. Tymczasem w I półroczu brytyjska firma Shell odnotowała spadek zysków o ponad połowę(-54 proc.), z 25 mld USD do 11,9 mld USD.

BP to jedyna spółka na liście, której pierwsze sześć miesięcy tego roku było lepsze niż 2022. W zeszłym roku, w odpowiedzi na inwazję na Ukrainę, BP wycofało się ze swoich udziałów w Rosniefti, kontrolowanej przez państwo rosyjskiej spółce naftowo-gazowej.