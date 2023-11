Uposażenie poselskie i dieta parlamentarna (kwoty)

Uposażenie poselskie stanowi główną część dochodów polityków zasiadających w Sejmie. Zgodnie z obowiązującą ustawą, jest traktowane jako wynagrodzenie za pełnienie funkcji posła jako formy pracy. W roku 2023 podstawowe uposażenie poselskie wynosi 12 826,64 zł brutto miesięcznie.

Oprócz uposażenia posłowie mają prawo do różnych dodatków. Obejmują one m.in. dietę parlamentarną, wypłacaną miesięcznie w wysokości 4 008,33 zł brutto. Służy ona do pokrycia kosztów związanych z wykonywaniem mandatu.

Wynagrodzenie funkcyjne, odprawa emerytalna, ryczałt na biuro (kwoty)

Niektórzy posłowie mogą liczyć na dodatkowe środki, które są uzależnione od pełnionych funkcji. Przewodniczący Komisji otrzymują dodatkowo 20 proc. uposażenia (około 2 565 zł brutto), zastępcy Przewodniczącego Komisji - 15 proc. (ok. 1 924 zł brutto), a Przewodniczący Stałych Podkomisji - 10 proc. (ok. 1 283 zł brutto).

Warto również zauważyć, że posłowie, którzy osiągną wiek emerytalny w trakcie kadencji, mają prawo do odprawy w wysokości trzech uposażeń, co daje około 38 500 zł brutto.

Ponadto parlamentarzyści otrzymują ryczałt na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem biur poselskich, średnio 19 000 zł miesięcznie.

Różnica między deklarowanymi a faktycznymi dochodami

Choć podstawowe uposażenie posła wynosi około 9 000 zł "na rękę", realne zarobki, uwzględniając dodatki oraz diety, mogą być znacznie wyższe. Najwyższa Izba Kontroli (NIK) w swoim raporcie z czerwca tego roku ujawniła, że zarobki posłów są wyższe aż o 19 proc. od oficjalnie podawanych kwot.

Średnie uposażenie w 2022 roku wynosiło 15 211,5 zł, niemal 2 400 zł więcej niż przewidywano. Ma to związek z faktem, że posłowie otrzymują dodatki nawet w przypadku, gdy komisje, do których są przydzieleni, nie odbywają posiedzeń.

Wynagrodzenie posłów: Podsumowanie

Dochody polityków nie ograniczają się jedynie do podstawowego uposażenia, obejmują również dodatkowe świadczenia i diety, mające istotny wpływ na ostateczne dochody. Uposażenie poselskie oraz dieta parlamentarna wynoszą 16 834,97 zł brutto miesięcznie.