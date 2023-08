Ministerstwo Rozwoju i Technologii zwróciło uwagę, że promująca wykorzystanie OZE w blokach i wprowadzająca instytucję tzw. prosumenta lokatorskiego nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii została podpisana przez Prezydenta daje wspólnotom, spółdzielniom mieszkaniowym i TBS-om możliwość zarabiania na sprzedaży nadmiaru wyprodukowanej energii elektrycznej.

Zarobić na fotowoltaice

"Instytucja prosumenta lokatorskiego to kolejna nasza zachęta do montażu instalacji fotowoltaicznych na budynkach wielorodzinnych. Dzięki temu właściciel paneli, np. spółdzielnia mieszkaniowa, za nadwyżkę wyprodukowanej energii będzie mogła otrzymać pieniądze, a nie tylko redukcję należności na rachunku za prąd" - powiedział minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Wskazał, że zarobione w ten sposób fundusze można przeznaczyć na statutową działalność i obniżyć przez to koszty własne, a to może zaowocować np. obniżeniem czynszu dla lokatorów lub dodatkowym zasileniem funduszu remontowego.

To się wszystkim opłaca

"Produkcja prądu w miastach, w bezpośrednim sąsiedztwie jej konsumentów, korzystnie wpływa również na bilans energetyczny i obciążenie sieci przesyłowych. Oprócz kwestii finansowej nasze rozwiązanie ma także bardzo istotny aspekt klimatyczny – więcej energii z OZE to mniejsza emisja CO2 wynikająca ze spalania kopalin – dodał szef MRiT.

Prosumenci indywidualni też zarobią

Resort wyjaśnił, że jeżeli prosumentem energii odnawialnej będzie prosument indywidualny, który wytwarza energię na potrzeby części wspólnej budynku wielolokalowego, będzie on mógł zmienić formę wynagrodzenia – z obniżenia rachunku za energię elektryczną za pomocą konta prosumenckiego na wypłatę wartości energii na wskazany przez siebie rachunek bankowy. "Środki z depozytu prosumenckiego wykorzystywane będą na zakup energii elektrycznej lub na obniżenie opłat związanych z lokalami mieszkalnymi w budynku, na którym jest umiejscowiona mikroinstalacja OZE (lub innych budynkach o przeważającej funkcji mieszkalnej, których części wspólne są zarządzane przez tego prosumenta energii odnawialnej) „ - wskazało ministerstwo.

Jak rozliczana będzie produkcja energii?

Dodano, że rozliczenie energii wytwarzanej przez prosumenta lokatorskiego będzie składać się z dwóch etapów: za energię wytworzoną i zużytą w ciągu tej samej godziny prosument indywidualny/lokatorski nie będzie płacił jej ceny ani wnosił zmiennych opłat związanych z jej dystrybucją, ponieważ stanowić ona będzie tzw. autokonsumpcję, nadwyżki godzinowe (czyli powstające w sytuacji, gdy energii wytworzonej w ciągu godziny jest więcej niż zużytej w tym samym czasie) będą przeliczane przez sprzedawcę na depozyt prosumencki po miesięcznej cenie rynkowej (a od 1 lipca 2024 cenie godzinowej), a następnie wypłacane w 100 proc. na wskazane konto na koniec danego okresu rozliczeniowego. Zaznaczono, że trzeba będzie spełnić następujące warunki: mikroinstalacja musi być zlokalizowana na budynku wielolokalowym (np. dach, balkon, elewacja), moc mikroinstalacji nie może być większa niż moc przyłączeniowa całego budynku wielolokalowego (części wspólnej i indywidualnych lokali razem), budynek musi posiadać przeważającą funkcję mieszkalną.

Dodatkowe środki na czynsze

Jak podało MRiT wypłacone środki można przeznaczyć na: rozliczenie zobowiązań prosumenta z tytułu zakupu energii elektrycznej, obniżenie opłat (np. na fundusz remontowy, energia elektryczna, ciepło, gaz, administracja, sprzątanie) związanych z lokalami mieszkalnymi w budynku, na którym jest umiejscowiona instalacja OZE, obniżenie opłat związanych z lokalami mieszkalnymi w innych budynkach o przeważającej funkcji mieszkalnej, których części wspólne są zarządzane przez tego prosumenta.

Ministerstwo podało, że przepisy dotyczące prosumenta lokatorskiego zaczną obowiązywać 1 października br.

autorka: Anna Bytniewska