Emisja CO2 w Chinach wzrosła o 10 proc. rok do roku w drugim kwartale 2023 r. – pisze w środę portal Al-Dżazira na podstawie danych brytyjskiej organizacji Carbon Brief. Obecnie Chiny, które zobowiązały się, że do 2060 r. osiągną neutralność węglową, odpowiadają za 30 proc. globalnej emisji gazów cieplarnianych. Ambitne cele chińskiej energetyki napotykają na znaczne przeszkody - komentują analitycy.

OZE to za mało Niechlubny prymus Reklama Szacuje się, że emisje CO2 w Chinach wzrosły o 10 proc. rok do roku w drugim kwartale 2023 r., przekraczając o ok. 1 proc. rekordowy poziom z 2021 r. – piszą autorzy raportu. Wówczas Chiny wypuściły do atmosfery rekordowe 11,47 miliarda ton CO2. To więcej niż USA, UE i Indie łącznie – wynika z danych Global Carbon Budget 2022. Reklama Susza to brak energii W 2022 r. w Chinach odnotowano 15-proc. wzrost produkcji prądu z węgla, co nie wynika z rosnącej konsumpcji prądu (ta wzrosła o 5 proc.), a ze zmniejszonej ilości energii pochodzącej z hydroelektrowni w wyniku suszy w trzecim kwartale ub.r. i utrzymujących się od tego czasu niskich opadów deszczu – podaje Carbon Brief. Nowe bloki węglowe Oczekuje się, że duża zależność chińskiej gospodarki od węgla utrzyma się w nadchodzących latach. W Chinach obecnie trwa budowa lub wydano pozwolenia na powstanie elektrowni węglowych o łącznej mocy 243 GW. OZE to za mało Z drugiej strony Chiny są liderem w dziedzinie odnawialnych źródeł energii. Dane rządowe wskazują, że obecna moc elektrowni wiatrowych i słonecznych mogłaby zaspokoić ok. 30 proc. krajowego zapotrzebowania. Jednak "istnieje znaczna luka między tym, ile energii można wygenerować na papierze, a tym, ile można faktycznie wykorzystać" – pisze Al-Dżazira. 94 proc. chińskiej populacji mieszka na południu i wschodzie państwa, a farmy wiatrowe i solarne znajdują się w słabo zaludnionych zachodnich regionach kraju. Choć cele związane z energią odnawialną są ambitne, napotykają na znaczne przeszkody, w tym przestarzałą sieć energetyczną i ciągłe wyzwania związane z magazynowaniem energii – oceniają analitycy. krp/ adj/ Roma Bojanowicz Dalszy ciąg materiału pod wideo Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję