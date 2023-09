Mateusz Wodejko, wiceprezes zarządu KGHM do spraw finansowych cytowany w komunikacie miedziowej spółki podkreślił, że kupno portfela ośmiu farm fotowoltaicznych, to pierwsza transakcja zapewniająca skokowy przyrost mocy zainstalowanej w odnawialnych źródłach energii. „Inwestycja, oprócz zasadniczego celu związanego z realizowaną transformacją energetyczną KGHM, będzie miała również istotny wpływ na strukturyzację polityki KGHM w zakresie integracji aktywów OZE, tych rozwijanych we własnym zakresie oraz tych przejmowanych w ramach naszej aktywności na rynku akwizycyjnym. Zakupione instalacje zapewnią około 2 proc. pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną w KGHM” – powiedział Wodejko.

Krzysztof Czajka, wiceprezes ds. sprzedaży Projekt Solartechnik, podkreślił z kolei, że współpraca z KGHM rozpoczęła się od kontraktu PPA (Pay-As-Produced, kontrakt z dostawą fizyczną) na dostarczenie zielonej energii z jednej z należących do Projekt Solartechnik farm fotowoltaicznych. „Teraz nasz partner zostanie właścicielem tej oraz siedmiu innych elektrowni słonecznych” – powiedział Czajka.

Jak podkreślono w komunikacie, zakup instalacji fotowoltaicznych wpisuje się w cele wyznaczone w strategii KGHM. Wskazano przy tym, że miedziowa spółka dąży do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r., a pośrednio do roku 2030 zamierza zaspokoić, w co najmniej 50 proc. zapotrzebowanie na energię elektryczną ze źródeł własnych, w tym właśnie z Odnawialnych Źródeł Energii.

„W ramach transformacji energetycznej KGHM rozwija projekty elektrowni wiatrowych oraz fotowoltaicznych na własnych gruntach, jednocześnie będąc aktywnym w zakresie nabywania spółek posiadających projekty instalacji OZE w zaawansowanym stanie przygotowania inwestycyjnego lub projekty już funkcjonujące (zarówno fotowoltaiczne jak i wiatrowe)” – napisano w komunikacie.

W tym kontekście przypomniano również, że Ministerstwo Klimatu i Środowiska wydało już dla KGHM decyzję zasadniczą dotyczącą budowy małej modułowej elektrowni jądrowej (SMR) w Polsce.

Projekt Solartechnik to firma z kilkunastoletnim doświadczeniem zdobytym na polskich i europejskich rynkach. Wybudowała elektrownie słoneczne m.in. w Anglii, Belgii, Francji, Niemczech Rumunii i na Węgrzech. W Polsce specjalizuje się w projektach fotowoltaicznych, energetyce przemysłowej i farmach wiatrowych. Projekt Solartechnik jest częścią Grupy Grenevia (FAMUR) i TDJ.

Spółka Grenevia podał we wtorek w komunikacie, że zawarła z KGHM „przedwstępną umowę sprzedaży udziałów w 4 Spółkach Projektowych posiadających portfel projektów farm słonecznych”. „Umowa przedwstępna za łączną szacunkową cenę wraz z subrogacją w kwocie około 210 mln zł. Transakcja będzie następować w 4 etapach w okresie od października 2023 r. do końca lutego 2024 r. po spełnieniu uzgodnionych warunków” – podano.(PAP)

autor: Piotr Doczekalski