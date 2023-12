Jak wskazuje raport pt."Financing the Green Energy Transition. A US$50 trillion catch", przygotowany przez firmę doradczą Deloitte, uzyskanie neutralności klimatycznej wymaga większego zaangażowania finansowego banków oraz sektora rządowego. Wyliczono, że jeden dolar pochodzący z finansów publicznych może zmobilizować kapitał komercyjny o wartości ponad 4 dol. Zaznaczono też, że obecnie poziomy finansowania pozostają poniżej tego, co jest potrzebne, aby wspomóc realizację celów na rok 2050. "Wyścig w celu osiągnięcia zerowych emisji gazów cieplarnianych do 2050 roku będzie wymagał corocznej globalnej inwestycji w sektor energetyczny w przedziale od 5 do ponad 7 bln dol., podczas gdy obecnie inwestuje się mniej niż 2 bln. dol." - napisano.

Zaznaczono, że niepowodzenie w zamykaniu luki finansowej może być kosztowne, zwłaszcza dla krajów Globalnego Południa. "Gospodarki rozwijające się, które powinny otrzymać znaczną część inwestycji (70 proc.), często borykają się z większymi ryzykami inwestycyjnymi, a projekty w tych regionach mają tendencję do bycia mniej atrakcyjnymi dla banków, czyli ich profile ryzyka-zysku prawdopodobnie nie spełniają kryteriów inwestorów. To utrudnia mobilizację wystarczającego kapitału i podnosi koszty" - ocenili autorzy publikacji.

Uważają oni, że aby pomóc złagodzić konsekwencje zwiększonych kosztów "zielonego finansowania" należy się skupić na: zniwelowaniu różnicy w kosztach między produktami o wysokiej emisji gazów cieplarnianych pochodzących z paliw kopalnych, ograniczeniu zużycia paliw kopalnych, odblokowaniu przepływów finansowych i obniżeniu kosztu kapitału. Wyliczono, że większe zaangażowanie banków w finansowanie zielonej transformacji przyniosłoby światowej gospodarce oszczędność 50 bln dolarów do 2050 r.

"Potrzebny jest ekosystem, który pomoże wytyczyć ścieżkę sprawiedliwej, opłacalnej i udanej transformacji. Władze lokalne i krajowe oraz organy regulacyjne mogą zmniejszyć ryzyko, które zagraża opłacalności zielonych i zrównoważonych inwestycji, instytucje udzielające preferencyjnego finansowania mogą zmaksymalizować potencjał finansowania mieszanego w celu mobilizacji kapitału prywatnego, a społeczeństwa i inwestorzy mogą dziś zająć się inwestycjami początkowymi, czerpiąc z nich korzyści później" - wskazano.

Podkreślono, że obniżenie temperatury na Ziemi o średnio 1,5°C zmniejszyłoby prawdopodobieństwo wystąpienia ekstremalnej suszy czy niedoboru opadów. (PAP)