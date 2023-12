Zamrożone ceny energii

Korzystając z urządzeń świadomie, powinniśmy zmieścić się w limicie objętym zamrożoną ceną i tym samym uniknąć o niemal połowę wyższej ceny ustalonej w taryfie.

Zgodnie z ustawą „o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła oraz niektórych innych ustaw”, cena energii elektrycznej została ustalona na 412 złotych za megawatogodzinę. Określone zostały też limity zużycia, w ramach których będziemy płacić za prąd w zamrożonej cenie. Będzie to 1500 kWh dla gospodarstw domowych, 1800 kWh dla osób z niepełnosprawnością, a dla rolników i dla rodzin z Kartą Dużej Rodziny 2000 kWh – limity są dwa razy niższe niż dotychczas, ponieważ wprowadzona ustawa obowiązywać będzie przez pół roku, do 30 czerwca. Jeśli przekroczymy limity zużycia, będziemy płacić za energię według taryfy zatwierdzonej przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE), czyli 739,35 zł/MWh.

Jak obniżyć rachunki za prąd?

Aby obniżyć swoje rachunki za energię elektryczną, warto racjonalizować korzystanie z najbardziej „prądożernych” urządzeń w naszych domach i mieszkaniach, by zmieścić się w limicie objętym zamrożoną ceną – wszak w przeciwnym razie każda ponadwymiarowa kilowatogodzina będzie niemal o połowę droższa.

Urządzeniem, które pobiera w gospodarstwie domowym najwięcej energii, jest płyta indukcyjna. To, ile prądu zużywa, naturalnie zależy od tego, jak intensywnie z niej korzystamy. Przyjmując, że każdego dnia korzystamy z dużego i małego pola grzejnego przez pół godziny, w ciągu pół roku, kiedy zamrożone są ceny energii, zużyjemy ok. 374 kWh energii. Będzie nas to więc kosztować 25,68 złotych miesięcznie.

Drugim urządzeniem pod względem wielkości poboru prądu jest piekarnik elektryczny. Przyjmując, że korzystamy z niego każdego dnia przez 40 minut, rozgrzewając go do 200 stopni Celsjusza, w połowę roku zużyjemy ok. 248 kWh. Rozkładając ten koszt na każdy miesiąc, wychodzi nam ok. 17 złotych.

Lodówki są jednym z najdroższych w utrzymaniu sprzętów, ponieważ działają całą dobę. Lodówko-zamrażarka klasy A++ od początku stycznia do końca czerwca zużyje ok. 135 kWh, co każdego miesiąca będzie nas kosztować ok. 9,27 złotych.

Dane dla innych sprzętów, z wykorzystaniem do końca czerwca i koszt miesięczny:

zmywarka A++, używana codziennie: 118 kWh, 8,10 złotych

A++, używana codziennie: 118 kWh, 8,10 złotych odkurzacz , używany dwie godziny w tygodniu: 78 kWh, 5,35 złotych

, używany dwie godziny w tygodniu: 78 kWh, 5,35 złotych pralka A++, używana pięć dni w tygodniu: 71 kWh, 4,90 złotych

A++, używana pięć dni w tygodniu: 71 kWh, 4,90 złotych komputer stacjonarny, używany pięć godzin dziennie: 98,5 kWh, 6,76 złotych

używany pięć godzin dziennie: 98,5 kWh, 6,76 złotych telewizor, używany pięć godzin dziennie: 64 kWh, 4,66 złotych

Daje to nam niecałe 1200 kWh w ciągu pół roku. Nie są to wszystkie urządzenia elektryczne w gospodarstwie domowym, ale wpływ pozostałych urządzeń na nasze rachunki za prąd jest znikomy – przykładowo, ładowanie telefonu kosztuje nas ok. 20 groszy miesięcznie. Warto jednak pamiętać, że gospodarstwo gospodarstwu nierówne, i według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), zużycie gospodarstw na obszarach wiejskich jest większe niż w miastach. W 2021 r. średnie roczne zużycie energii elektrycznej wyniosło 2035 kWh w mieście i 3147 kWh na wsi. W gospodarstwach domowych prowadzących działalność rolniczą było to 4247 kWh.