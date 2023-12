Grupa Orlen planuje wdrożenie Wirtualnej Elektrowni - technologii, która umożliwia koordynację źródeł wytwórczych energii na terenie całego kraju za pomocą centralnego systemu sterowania. Inwestycja umożliwi wspólne bilansowanie, optymalizowanie produkcji i raportowanie poszczególnych jednostek wytwórczych, a także zapewni automatyzację wewnętrznych procesów, podała spółka. W I kwartale 2024 r. zostanie wyłoniony dostawca koncepcji, zaś pierwsze prace wdrożeniowe zaplanowano na 2025 r.

"Orlen wykorzysta potencjał digitalizacji, aby agregować moce aktywów energetycznych Grupy. Inwestycja będzie możliwa dzięki szczegółowej analizie danych produkcyjnych, sieciowych, rynkowych i pogodowych. Zgromadzone dane, w połączeniu z nowoczesnymi technologiami cyfrowymi, w tym sztuczną inteligencją, pozwolą na bardziej efektywne zarządzanie aktywami energetycznymi Grupy Orlen. Wirtualna elektrownia przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa krajowego systemu elektroenergetycznego, zagwarantuje stabilność dostaw energii, zminimalizuje ryzyko jej nadprodukcji, a przede wszystkim wpłynie na poprawę sprawności produkcji, co w przyszłości może ograniczyć koszty produkowanej energii" - powiedział kierownik Zespołu ds. Digitalizacji Energetyki Orlen Marcin Piekarski, cytowany w komunikacie.

Wirtualna elektrownia (Virtual Power Plant, VPP) to cyfrowe rozwiązanie, po które coraz chętniej sięgają firmy energetyczne. Zwłaszcza te, które, jak Grupa Orlen, w swoim portfolio mają dużą liczbę odnawialnych źródeł energii. Orlen jest obecnie na etapie pozyskania ofert wykonania kompleksowej koncepcji biznesowej, uwzględniającej również zakres techniczny, takiej wirtualnej elektrowni. W I kwartale 2024 roku zostanie wyłoniony dostawca koncepcji VPP, zaś pierwsze prace wdrożeniowe zaplanowano na 2025 rok, podano także.

Wirtualna elektrownia to scentralizowany system informatyczny, który służy do monitorowania, kontrolowania i efektywnego zarządzania zasobami energetycznymi. Technologia VPP zbiera informacje o produkcji energii elektrycznej w poszczególnych jednostkach wytwórczych i zarządza nimi w sposób minimalizujący zużycie paliw, awaryjność oraz emisje dwutlenku węgla. Pozwala to na zapewnienie stabilnej pracy systemu elektroenergetycznego, a tym samym gwarantuje dostawy energii do odbiorców. To szczególnie istotne w sytuacji zmiennego zapotrzebowania na energię elektryczną oraz w związku z trwającą transformacją systemu elektroenergetycznego, w którym coraz większą rolę odgrywają odnawialne źródła energii, także te prosumenckie, oraz klastry i spółdzielnie energetyczne, wyjaśnia Orlen.

Projekt budowy wirtualnej elektrowni jest elementem Strategii Digitalizacji Segmentu Energetyki Grupy Orlen. Przyjęta przez Orlen ścieżka wdrożenia technologii VPP zapewnia centralizację i integrację zarówno jednostek OZE, jak i źródeł konwencjonalnych. Według założeń Grupy Orlen, potencjał mocy jednostek mogących podlegać integracji w ramach systemu VPP będzie wynosić ponad 16 GW w 2030 roku.

Wdrożenie technologii VPP planowane jest na początku w spółce Orlen. W kolejnych etapach rozwoju możliwa będzie stopniowa integracja jednostek wytwórczych pozostałych spółek Grupy. Docelowo rozwiązanie może być również udostępniane podmiotom zewnętrznym w ramach usług komercyjnych, czytamy dalej.

"Wirtualna elektrownia zapewni synergię działań Grupy Orlen, która w wyniku przeprowadzonych przejęć i fuzji grup kapitałowych Energa, Lotos i PGNiG, umacnia wiodącą rolę w branży paliwowo-energetycznej Europy Środkowo-Wschodniej. Koncern, jako lider transformacji energetycznej w regionie, systematycznie zwiększa inwestycje w nisko- i zeroemisyjne źródła energii. Orlen pozyskuje już energię z fotowoltaiki, hydroelektrowni i lądowych farm wiatrowych, a w niedalekiej przyszłości - również z morskich farm wiatrowych oraz biogazu i biometanu. Inwestycja przyczyni się do jeszcze efektywniejszego zarządzania tymi jednostkami, przybliżając Koncern do realizacji ambitnego celu osiągnięcia neutralności emisyjnej w 2050 roku" - zakończono w informacji.