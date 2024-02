Premierzy Tusk i Trudeau spotkali się w poniedziałek w Warszawie.

Na briefingu po spotkaniu szef polskiego rządu powiedział, że jest bardzo usatysfakcjonowany słowami premiera Kanady "na temat naszej przyszłej współpracy w energetyce jądrowej".

Zaawansowane prace nad SMR-ami

"Poinformowałem naszych kanadyjskich przyjaciół, że jesteśmy zaawansowani we wspólnym przedsięwzięciu polsko-amerykańskim. Premier Trudeau poinformował mnie, że w tym także obecna jest Kanada, pośrednio, ale firmy, z którymi współpracujemy w tym przedsięwzięciu polsko-amerykańskim, to są także w jakiejś mierze firmy kanadyjskie, co czyni ten projekt jeszcze bardziej atrakcyjnym" - powiedział. Tusk.

Dodał, że poniedziałkowa rozmowa dotyczyła "współpracy, i to dobrze zorganizowanej, formalnej współpracy jeśli chodzi o małe reaktory tzw. SMR-y". "Tutaj Kanada jest liderem światowym i to brzmi bardzo obiecująco, możliwość wspólnej pracy nad tym modelem energetyki. Polska jest tym bardzo zainteresowana" - powiedział premier.

