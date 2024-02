Według najnowszych danych Agencji Rynku Energii (za trzeci kwartał 2023 roku) średnie rzeczywiste koszty zakupu energii wraz z dystrybucją u największych odbiorców przemysłowych (przyłączonych bezpośrednio do sieci wysokich i najwyższych napięć) przekroczyły 900 zł/MWh netto i były o jedną trzecią wyższe niż w 2022 roku. Po raz pierwszy w historii przemysł płacił już więcej niż gospodarstwa domowe.

Za sprawą subsydiowania stawek dla odbiorców domowych, Kowalscy realnie płacili w minionym roku średnio po 778 zł/MWh (czyli 96 gr/kWh z VAT). Dzięki subsydiowaniu, ich rachunki wzrosły średnie o niespełna 10% względem 2022 roku.

Najwięcej, bo aż 1152 zł/MWh (1,42 zł/kWh brutto) płacili za prąd odbiorcy biznesowi przyłączeni do sieci niskich napięć. Stawki dla nich odzwierciedlają w przybliżeniu poziom cen, jaki dotknąłby odbiorców w gospodarstwach domowych, gdyby nie zamrożenie stawek.

Przemysł przeszedł na spot w obawie o przyszłość

Chociaż to mały biznes kupuje prąd najdrożej, to jednak najszybszy wzrost cen w ostatnich 2-3 latach odczuł największy przemysł. Widać to nie tylko w cenach zakupu samego prądu, ale także opłat sieciowych, które od 2020 roku wzrosły niemal dwukrotnie.

Przemysłowcy przypominają, że miało być inaczej. − Gdy wprowadzano w Polsce rynek mocy, zapewniano zakłady energochłonne, że opłata jakościowa, ulegnie obniżeniu, bo koszt części usług systemowych przejmie opłata mocowa. Tymczasem o ile w roku 2017 jej wysokość wynosiła 12,70 zł/MWh i zapowiadano jej zmniejszenie do ok. 8 zł/MWh, to na rok 2024 wynosi ona już 31,41 zł/MWh – czyli 2,5 razy więcej niż w 2017 roku. Tak więc odbiorcy przemysłowi zmuszeni są ponosić rosnące koszty bilansowania nie tylko zmiennego zapotrzebowania odbiorców końcowych z grup taryfowych B, C i G, ale również pogodowozależnych źródeł energii odnawialnej – mówi Henryk Kaliś, prezes Izby Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii. Jak dodaje, energochłonny przemysł przyłączony do sieci 110 i 200 kV stabilnie, przez cały rok, pobiera 3250 MW.

