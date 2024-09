W obliczu rosnącego zapotrzebowania na energię elektryczną w całych Stanach Zjednoczonych zwolennicy energetyki jądrowej chcą ponownie uruchomić część z 13. reaktorów zamkniętych w ostatniej dekadzie. Powrót do starych zamkniętych elektrowni jądrowych to wynik gwałtownego wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną dla centrów danych, samochodów elektrycznych i nowych fabryk, który teraz dopiera się rozkręca.

Jak twierdzą analitycy, tylko kilka z nich ma realną szansę na ponowne uruchomienie. W ich ocenie być może uda się uruchomić trzy z nich. Wszystkie pozostałe są uszkodzone lub rozbierane, kawałek po kawałku.

Możliwa reaktywacja trzech elektrowni z trzynastu

Jak podaję Bloomberg, już trwają prace nad ponownym uruchomieniem zamkniętego reaktora w Michigan, który ma ruszyć do końca przyszłego roku. Właściciele dwóch innych elektrowni, w Iowa i Pensylwanii, rozważają pójście w ich ślady. Lista potencjalnych zakładów gotowych do ponownego uruchomienia kończy się na tych trzech pozycjach.

Niektóre z pozostałych dziesięciu elektrowni zostały zamknięte z powodu uszkodzeń, takie jak San Onofre w Kalifornii lub Crystal River na Florydzie. Inne są już demontowane, w tym Vermont Yankee i Indian Point w pobliżu Nowego Jorku.

Inne obiekty, nawet jeśli są nienaruszony, nie nadają się do uruchomienia, ponieważ właściciele nie wykonali kosztownych prace konserwacyjnych niezbędnych do utrzymania reaktorów w wystarczająco dobrym stanie.

Reaktywacja starych elektrowni będzie kosztowne

Każde ponowne otwarcie prawdopodobnie będzie kosztowne. Departament Energii USA warunkowo zatwierdził 1,5 miliarda dolarów na pomoc w ponownym uruchomieniu elektrowni jądrowej Palisades w Michigan, a stan przeznaczył kolejne 300 milionów dolarów.

Plan ponownego uruchomienia tych elektrowni naprawdę podkreśla potrzebę dodania nowej stabilnej energii, a zwłaszcza czystej energii — uważa Adam Stein, dyrektor ds. innowacji w energetyce jądrowej w Breakthrough Institute, ośrodku badawczym w Oakland w Kalifornii.

Energetyczne dinozaury wracają

Jeszcze kilka lat temu elektrownie jądrowe były uważane za ekonomiczne dinozaury. Atomówki musiały konkurować z tanim gazem ziemnym i odnawialnymi źródłami energii, które czasami zalewały sieć tak dużą ilością energii elektrycznej, że ceny dla konsumentów spadały poniżej zera.

Teraz jednak popyt na energię elektryczną w USA rośnie w szybkim tempie po raz pierwszy od pokolenia. Zwolennicy uważają energię jądrową, która jest dostępną przez całą dobę i nie emituje gazów cieplarnianych, za idealną do zasilania banków komputerów w centrach danych, których zapotrzebowanie na energię może dorównywać zapotrzebowaniu małych miast.

Poza Michigan, możę Iowa i Pensylwania

Chris Gadomski, główny analityk ds. energetyki jądrowej w BloombergNEF, twierdzi, że tylko dwie inne elektrownie mogłyby potencjalnie powrócić do eksploatacji.

Jedna znajduje się w miejscu najgorszego wypadku nuklearnego w kraju, który wydarzył się 28 marca 1979 r., kiedy to nastąpiło częściowe stopienie rdzenia w jednym z reaktorów elektrowni jądrowej Three Mile Island. Elektrownia Three Mile Island w Pensylwanii, należąca do Constellation Energy Corp. Druga to elektrownia Duane Arnold firmy NextEra Energy Inc. na preriach w Iowa. Obie firmy oświadczyły, że są gotowe przywrócić działanie elektrowni, ale tylko pod pewnymi warunkami. Żadna z nich nie złożyła żadnych zobowiązań.